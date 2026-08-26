Hàng loạt nước Trung Mỹ báo động đỏ về hạn hán do El Nino

Ngày 25/8, El Salvador đã ban bố tình trạng báo động cấp cao nhất do hạn hán liên quan đến hiện tượng El Nino, gây thiệt hại mùa màng. Biện pháp này kích hoạt các hoạt động giám sát, theo dõi và hỗ trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.



Thông báo của Bộ Bảo vệ dân sự nêu rõ: "Chúng tôi tuyên bố báo động đỏ về hạn hán khí tượng và nông nghiệp trên toàn lãnh thổ quốc gia."



Trong tháng 8, 14 kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ ở El Salvador. Trong bối cảnh tình trạng thiếu mưa, vốn thường rất dồi dào vào thời điểm này trong năm, đang tàn phá mùa màng, Bộ Nông nghiệp đã công bố hỗ trợ lương thực cho các gia đình nông thôn không có hệ thống thủy lợi.



Một số đô thị ở El Salvador nằm trong Hành lang Khô hạn Trung Mỹ, một dải đất khô cằn cũng bao gồm các phần của Honduras và Nicaragua và dễ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Cả 3 nước này đều ghi nhận mức nhiệt nóng kỷ lục trong tháng 6 và tháng 7, làm gia tăng lo ngại về nạn đói. Honduras phải đặt 80% lãnh thổ của mình trong tình trạng báo động và trong khi Panama phải cắt giảm giao thông vận tải do mực nước giảm sút.

Trong khi đó, Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 1/3 số thành phố do hiện tượng El Nino. Chính phủ nước này cảnh báo nắng nóng và mưa lớn cũng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất lương thực.



El Nino là một hình thái thời tiết làm tăng nhiệt độ bề mặt ở vùng xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương, tạo ra những thay đổi toàn cầu về gió và lượng mưa cũng như điều kiện thời tiết thất thường. El Nino cũng đang đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao trong một năm được dự đoán là nóng nhất trong lịch sử.



El Nino xảy ra trung bình cứ 2-7 năm/lần nhưng năm nay đang trở thành hiện tượng dữ dội nhất được ghi nhận./.

Hiện tượng El Nino "phủ bóng" thời tiết khu vực Mỹ Latinh-Caribe Hiện tượng El Nino tác động đáng kể đến nguồn nước, nông nghiệp và hệ sinh thái, trong khi một số khu vực phải đối mặt với mưa lớn, lũ lụt và sạt lở tại nhiều nước Mỹ Latinh và Caribe.

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