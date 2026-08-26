Mỹ ghi nhận những ca tử vong đầu tiên do bệnh sởi

Ngày 25/8, Sở Y tế bang Pennsylvania (Mỹ) ghi nhận 2 ca tử vong vì bệnh sởi ở bang, trong bối cảnh căn bệnh rất dễ lây lan này đang gia tăng trở lại khi tỷ lệ tiêm chủng giảm. Cả 2 người này đều chưa được tiêm phòng bệnh sởi.

Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh sởi được báo cáo trong năm nay và là những trường hợp đầu tiên ở Pennsylvania trong 35 năm. Trước đó, năm 2025, Mỹ ghi nhận 3 ca tử vong, trong đó có 2 trẻ em.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), năm 2026, hơn 2.770 ca mắc bệnh sởi đã được xác nhận ở Mỹ, vượt qua con số 2.289 ca ghi nhận trong năm 2025. Mức cao nhất trong 1 năm đã được ghi nhận vào năm 1991, với 9.643 ca.

Mỹ đã được tuyên bố xóa bỏ bệnh sởi vào năm 2000, nhưng đang quay trở lại mạnh mẽ trong những năm gần đây trong bối cảnh gia tăng tâm lý hoài nghi về vaccine và mất lòng tin đối với các cơ quan y tế.

Thành phố Lancaster ở Pennsylvania là nơi sinh sống của một cộng đồng lớn người Amish, một nhóm người nông dân truyền thống, có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn so với xã hội Mỹ nói chung.

Chủ tịch Học viện Nhi khoa Mỹ, ông Andrew Racine chia sẻ: “Năm 2026, nhiều thập kỷ sau khi bệnh sởi được loại trừ ở Mỹ, thật đau lòng khi chứng kiến những ca tử vong vì một căn bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine đã được sử dụng rộng rãi từ những năm 1970.”

Ông Racine kêu gọi các nhà lãnh đạo khuyến khích tiêm vaccine MMR (phòng sởi, quai bị và rubella) để ngăn chặn sự lây lan của bệnh sởi.

Các triệu chứng ban đầu của virus sởi bao gồm sốt, ho và sổ mũi, và phát ban vài ngày sau. Bệnh sởi có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng hơn như viêm phổi và viêm não, gây tổn thương lâu dài nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.

Dù tiêm chủng là bắt buộc ở Mỹ, nhưng người dân ở nhiều nơi vẫn viện lý do tôn giáo hoặc, trong một số trường hợp, lý do triết học.

Các trường hợp miễn trừ tiêm chủng không vì lý do y tế đã gia tăng mạnh kể từ đại dịch COVID-19 trong bối cảnh thông tin sai lệch về vaccine bùng nổ, cũng như sự thiếu tin tưởng vào các cơ quan và tổ chức y tế./.

Anh ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở người lớn do mắc bệnh sởi Theo Cơ quan An ninh Y tế Anh, tất cả các vùng của England đều ghi nhận các ca mắc sởi, trong đó London chiếm 52% tổng số ca, tiếp đến là vùng West Midlands với 17% và North West với 10%.