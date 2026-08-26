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Dịch virus Tây sông Nile tiếp tục lan rộng tại Italy

Theo dữ liệu mới nhất từ Viện Y tế cấp cao Italy (ISS), tính từ đầu năm đến nay Italy đã ghi nhận hơn 300 ca nhiễm virus Tây sông Nile trên quy mô toàn quốc.

Việt Hải
Muỗi Aedes aegypti. (Ảnh: THX/TTXVN)
Muỗi Aedes aegypti. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, dịch bệnh do virus Tây sông Nile gây ra đang đặt cơ quan y tế Italy trong trạng thái báo động cao độ.

Chỉ trong 3 ngày qua, nước này đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong do dịch bệnh này từ đầu năm đến nay lên 15 người.

Theo dữ liệu mới nhất từ Viện Y tế cấp cao Italy (ISS), tính từ đầu năm đến nay Italy đã ghi nhận hơn 300 ca nhiễm virus Tây sông Nile trên quy mô toàn quốc. Trong đó, đã có 156 ca xâm nhập hệ thần kinh, 115 ca sốt và 40 ca nhiễm không triệu chứng.

Hiện mầm bệnh được xác nhận đã lưu hành tại 16 trên tổng số 20 vùng của Italy, ảnh hưởng trực tiếp đến 60 tỉnh thành.

Dù số ca mắc gia tăng, ISS cho biết tỷ lệ tử vong ở thể xâm nhập hệ thần kinh hiện ghi nhận ở mức 7,7%, giảm đáng kể so với mức 13,9% cùng kỳ năm 2025.

Virus Tây sông Nile lây truyền chủ yếu qua vết cắn của muỗi nhiễm bệnh và không lây từ người sang người qua các tiếp xúc thông thường. Phần lớn người nhiễm virus không xuất hiện triệu chứng hoặc chỉ gặp biểu hiện sốt nhẹ.

Tuy nhiên, với người cao tuổi và các nhóm đối tượng có thể trạng suy giảm, virus có khả năng tấn công vào hệ thần kinh trung ương, gây ra các biến chứng nguy hiểm tính mạng như viêm não và viêm màng não.

Trước tình hình dịch bệnh lan rộng, Bộ Y tế Italy và các chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, như ngăn ngừa muỗi cắn, và triệt nguồn sinh sản của muỗi./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Virus Tây sông Nile #Thương vong #Dịch bệnh Italy
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