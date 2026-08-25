Tổng thống Mỹ muốn đổi tên hồ Ontario giữa lúc căng thẳng thương mại với Canada

Trong bối cảnh cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Canada ngày càng căng thẳng, ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc đổi tên hồ Ontario thành “Hồ America.”

Trên mạng xã hội, ông Trump viết: “Mỹ đang nghiêm túc cân nhắc việc đổi tên hồ Ontario thành hồ America, vì chúng tôi không còn kỳ vọng sẽ hợp tác kinh doanh nhiều với Ontario nữa.”

Hồ Ontario là một trong 5 hồ lớn của Bắc Mỹ, được lấy tên từ một tỉnh bang nổi tiếng của Canada - Ontario. Đây là tỉnh đông dân nhất Canada và là trung tâm của ngành công nghiệp ôtô nước này.

Tổng thống Trump hồi năm ngoái cũng có quyết định đơn phương tương tự khi ông dùng sắc lệnh hành pháp đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh America.”

Mỹ và Canada hiện vướng vào tranh chấp thương mại, trong đó Canada dự kiến công bố các biện pháp đáp trả trong ngày 25/8. Động thái của Ottawa được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump áp mức thuế 50% đối với 20 tỷ USD hàng hóa Canada vào cuối tuần qua, sau khi các cuộc đàm phán giữa hai nước đổ vỡ.

Lời qua tiếng lại giữa hai nước đang ngày càng gay gắt. Ngày 24/8, ông Trump yêu cầu các nhà lãnh đạo Canada “tuân theo” yêu cầu của Washington, nếu không sẽ phải đối mặt với những hậu quả “tệ hơn rất nhiều” so với các mức thuế hiện nay. Ông Trump cũng đe dọa áp thêm mức thuế 50% đối với ôtô, phụ tùng ôtô và thép của Canada.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cáo buộc Washington tìm cách đặt Canada vào vị thế phụ thuộc. Ông Carney còn cho rằng các yêu cầu thương mại của Mỹ cho thấy Washington muốn “phá hủy các ngành công nghiệp chủ chốt” của Canada, trong đó có ôtô, thép và nhôm.

Canada và Mỹ có một trong những mối quan hệ thương mại lớn nhất thế giới, với chuỗi cung ứng liên kết chặt chẽ trong các lĩnh vực ô tô, năng lượng, nông nghiệp và sản xuất.

Do đó, một cuộc đối đầu thương mại kéo dài có thể gây tổn thất đáng kể cho doanh nghiệp và người lao động ở cả hai bên biên giới. Doanh nghiệp và người tiêu dùng đang chịu ảnh hưởng trực tiếp khi phải đối mặt với những bất định về khả năng giá cả tăng cao./.

Tổng thống Mỹ tuyên bố tăng gấp đôi thuế quan đối với ngành ôtô Canada Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ ngày 1/1/2027 sẽ tăng thuế quan đối với ôtô, phụ tùng ôtô và thép Canada lên 50%, trong bối cảnh đàm phán thương mại giữa hai nước bế tắc.