Mỹ tạm dừng các cuộc hẹn xin thị thực trên toàn thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 25/8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tạm dừng các cuộc hẹn xin thị thực đối với người nộp đơn trên toàn cầu, trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang thực hiện chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư.



Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã triển khai một sáng kiến đào tạo tại tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên thế giới, đồng thời các cuộc hẹn dịch vụ thị thực sẽ được điều chỉnh để phù hợp với chương trình đào tạo này.

Bộ này không nêu chi tiết về chương trình đào tạo hay thời gian thực hiện, mà chỉ cho biết mục đích của hoạt động này là hỗ trợ các viên chức lãnh sự sàng lọc những người nộp đơn có nguy cơ trở thành đối tượng phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng của Mỹ, cũng như đảm bảo việc đánh giá người xin thị thực được thực hiện một cách "toàn diện và nhất quán."



Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin những người nộp đơn xin thị thực nhập cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ đã nhận được email thông báo rằng lịch hẹn phỏng vấn của họ đang được sắp xếp lại và ngày hẹn mới sẽ được thông báo sau.



Quyết định trên được tiến hành trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai chiến dịch trục xuất mạnh tay và siết chặt kiểm soát nhập cư, bao gồm việc thu hồi thị thực và thẻ xanh cũng như từ chối hồ sơ xin tị nạn.

Cũng trong ngày 25/8, giới chức Mỹ thông báo sẽ tiến hành đợt thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử nước này, lên đến 200.000 người, tập trung vào những người xin tị nạn đang sở hữu thị thực Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết cơ quan này đang phối hợp với Bộ An ninh Nội địa để hủy thị thực của những người nước ngoài nhập cảnh Mỹ với tư cách thăm thân ngắn hạn nhưng sau đó lại nộp đơn xin tị nạn. Nhấn mạnh đây là “hành vi gian lận,” ông Pigott cho biết việc thu hồi đang được tiến hành theo từng đợt.



Theo giới quan sát, việc thu hồi các thị thực còn hiệu lực có thể làm tăng số lượng người bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng các cơ quan di trú liên bang khác bắt giữ trong khuôn khổ chiến dịch trục xuất hàng loạt.

Dữ liệu liên bang do Dự án Dữ liệu trục xuất (Deportation Data Project) thuộc Đại học California Berkeley và UCLA tổng hợp cho thấy trong tháng 7/2026, các đặc vụ Mỹ đã thực hiện gần 49.571 vụ bắt giữ người nhập cư, con số kỷ lục dưới thời chính quyền Tổng thống Trump. Số vụ bắt giữ trong tháng 7 đánh dấu mức tăng 15% so với tháng 6 và tăng 70% so với con số 29.241 vụ vào tháng 2.



Tuy nhiên, các kế hoạch siết chặt kiểm soát này tiếp tục vấp phải nhiều trở ngại về mặt pháp lý. Hôm 21/8, một thẩm phán Mỹ đã bác bỏ chính sách của Nhà Trắng về việc tạm dừng cấp thị thực nhập cư cho người nộp đơn từ 75 quốc gia, với lý do chính sách này vượt quá thẩm quyền theo luật định của Ngoại trưởng Marco Rubio.

Ngoài ra, chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư của ông Trump cũng bị chỉ trích mang tính phân biệt đối xử, đồng thời tạo ra một môi trường thiếu an toàn tại Mỹ./.



Mỹ chuẩn bị tiến hành đợt thu hồi thị thực hàng loạt lớn nhất lịch sử Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị thu hồi thị thực (visa) du lịch và công tác của tối đa 200.000 người nước ngoài đã nộp đơn hoặc đang xin quy chế tị nạn tại Mỹ.

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