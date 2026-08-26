Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 7 tháng

Niềm tin của người dân Mỹ vào nền kinh tế lại sụt giảm trong tháng 8/2026 do xung đột đang diễn ra tại Iran tiếp tục đẩy giá xăng tại “xứ cờ hoa” lên trên mức 4 USD/gallon (1 gallon =3,78 lít).

Ngày 25/8, tổ chức nghiên cứu Conference Board cho biết chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã giảm từ mức 90,2 điểm vào tháng 7 xuống còn 89,4 điểm trong tháng 8.

Đây là mức thấp nhất trong bảy tháng qua, nhưng về cơ bản vẫn nằm trong phạm vi ảm đạm duy trì từ đầu năm đến nay. Vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025, các chỉ số này luôn ở mức trên 100 điểm.

Các ý kiến phản hồi trong cuộc khảo sát của Conference Board, được thu thập từ ngày 3-16/8, cho thấy tâm lý bi quan hơn một chút trong tháng 8. Xét về giá cả nói chung - và cụ thể là giá dầu, xăng - vẫn ở mức cao.

Các bình luận về chiến sự và địa chính trị, giá thực phẩm, thương mại và việc làm cũng gia tăng trong tháng 8.

Thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang (Fed) - chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - đã tăng 3,7% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước. Con số này thấp hơn mức tăng 4,1% so với cùng kỳ ghi nhận vào tháng 5, nhưng lại cao hơn mức 2,8% trước khi cuộc xung đột tại Iran bùng phát vào ngày 28 tháng 2.

Mức lạm phát này là 2,5% khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Chính phủ Mỹ sẽ công bố dữ liệu PCE tháng 7 vào ngày 26/8.

Quan điểm của người tiêu dùng về thị trường lao động hiện tại đã được cải thiện trong tháng 8, với 27% cho rằng cơ hội việc làm đang "dồi dào", tăng so với mức 24,4% của tháng 7.

Tuy nhiên, những người được khảo sát lại có cái nhìn tiêu cực hơn về thị trường lao động trong sáu tháng tới; chỉ có 14,6% kỳ vọng sẽ có thêm việc làm, giảm so với mức 16,4% của tháng trước.

Thị trường việc làm Mỹ đã chững lại một cách bất ngờ trong tháng 7 khi các nhà tuyển dụng cắt giảm 23.000 việc làm. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi các số liệu điều chỉnh từ Bộ Lao động cho thấy số lượng việc làm trong tháng 5 và tháng 6 thấp hơn 103.000 so với báo cáo trước đó.

Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 4,1%, nhưng lại vì một lý do không tích cực: hàng nghìn người đã rút khỏi thị trường lao động, khiến số lượng người cạnh tranh tìm việc làm giảm đi./.

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