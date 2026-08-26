Giá dầu giảm hơn 3% khi Mỹ chuyển sang gây sức ép kinh tế với Iran

Giá dầu giảm hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 25/8 khi Mỹ chuyển hướng sang sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế thay vì tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm gây sức ép lên Iran.

Giá dầu Brent biển bắc (giá tham chiếu quốc tế) giảm 3,9%, xuống còn 88,58 USD/thùng khi chốt phiên. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 3,1%, xuống 82,36 USD/thùng.

Giá dầu đã giảm hơn 5% trong tuần này sau khi Chính phủ Mỹ công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran và những đối tượng được gọi là “bên hỗ trợ” vẫn tiếp tục giao thương với Iran.

Nhà Trắng gọi những nỗ lực của Mỹ là “D-Day kinh tế”, trong khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng chiến dịch này là “cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay.”

Tuần trước, ông Bessent nói với CNBC rằng quyết định gia tăng sức ép kinh tế đồng nghĩa với việc khả năng Mỹ quay trở lại chiến sự hiện chưa cao.

Tờ The New York Times ngày 25/8 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đang chuẩn bị đưa các nhà ngoại giao đã được sơ tán trở lại Trung Đông, có thể ngay trong tuần này. Việc các nhà ngoại giao Mỹ trở lại vị trí công tác cho thấy Mỹ không dự kiến xung đột sẽ trở lại tình trạng chiến tranh toàn diện.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 cho biết Hải quân Mỹ thông báo với ông rằng toàn bộ thủy lôi đã được rà phá khỏi vùng biển quốc tế tại eo biển Hormuz./.

Hoạt động chốt lời khiến giá dầu giảm hơn 2 USD Kết thúc phiên 24/8, giá dầu Brent giảm 2,22 USD, tương đương 2,35%, xuống 92,17 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2,05 USD, tương đương 2,35%, xuống 85,01 USD/thùng.