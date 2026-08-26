Kinh tế

Kinh doanh

Canada áp thuế trả đũa nhắm vào hàng hóa của Mỹ

Giới chức Canada cho biết mục đích của đợt áp thuế mới không phải là tăng doanh thu, mà là để bảo vệ các công ty Canada và giảm lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Minh Tuấn
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Vancouver, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Vancouver, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/8, Canada đã công bố các mức thuế trả đũa lần lượt là 15%, 25% và 50% đối với hơn 700 mặt hàng của Mỹ có tổng trị giá khoảng 20 tỷ USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước đang ngày càng gia tăng.

Theo thông cáo từ chính phủ Canada, các mặt hàng chịu thuế 50% bao gồm một số sản phẩm thép và nhôm, đồ nội thất và quần áo. Thiết bị gia dụng, sản phẩm sữa bao gồm phô mai, cá và hải sản, cùng một số sản phẩm phái sinh từ thép và nhôm sẽ chịu mức thuế 25%.

Các biện pháp thuế đối ứng hiện hành của Canada đối với ôtô Mỹ sẽ vẫn được giữ nguyên. Dự kiến, các mức thuế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 8/9 tới.

Giới chức Canada cho biết mục đích của đợt áp thuế mới không phải là tăng doanh thu, mà là để bảo vệ các công ty Canada và giảm lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Ví dụ, nhập khẩu thép từ Mỹ đã giảm 30% kể từ khi Canada áp thuế 25%, và mức thuế mới 50% dự kiến sẽ tiếp tục làm giảm sâu hơn nữa lượng hàng nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Canada cũng công bố gói hỗ trợ 7,5 tỷ CAD (5,4 tỷ USD) dành cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi tranh chấp thương mại với Mỹ.

Động thái trên nhằm đáp trả việc Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa có tổng trị giá 20 tỷ USD của Canada, đã có hiệu lực vào cuối tuần qua./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Canada-Mỹ #thương mại Mỹ-Canada #Mỹ áp thuế Canada Canada Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

MỸ ÁP THUẾ ĐỐI ỨNG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Diện tích lúa hè thu của gia đình ông Trần Văn Quân (ấp Thông Lưu, xã Vĩnh Lợi) bị cháy rầy. (Ảnh: TTXVN phát)

Rầy nâu bùng phát, Cà Mau cấp bách phòng trừ

Rầy nâu là đối tượng dịch hại nguy hiểm hàng đầu trên cây lúa, đặc biệt trong vụ hè thu khi điều kiện thời tiết nóng ẩm tạo môi trường thuận lợi cho chúng phát triển.