Giá vàng chững lại sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 3 tháng

Trong phiên ngày 25/8, giá vàng thế giới đi ngang sau khi vừa chạm mức cao nhất trong hơn 3 tháng. Đà tăng của kim loại quý này đang tạm dừng khi tiến gần đến ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng, đồng thời giới đầu tư cũng đang chờ đợi số liệu về thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố trong tuần này.

Khoảng 1 giờ 16 phút sáng ngày 26/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống 4.647,03 USD/ounce. Trước đó trong cùng phiên, giá vàng giao ngay từng vọt lên mức 4.696,18 USD/ounce, thiết lập mức cao nhất kể từ ngày 14/5. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,1%, đóng cửa ở mức 4.694,50 USD/ounce.

Ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng TD Securities, nhận định: "Đà tăng của vàng chỉ đang tạm thời suy yếu. Sự chững lại này xuất phát từ việc giá vàng đã chạm đến vùng kháng cự tâm lý rất mạnh, dao động quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce."

Trước đó, lực đẩy giúp vàng bứt phá lên mức cao nhất 3 tháng đến từ việc Bộ Tài chính Mỹ quyết định tăng gấp đôi quy mô hoạt động mua lại trái phiếu kho bạc dài hạn nhằm hỗ trợ thanh khoản.

Động thái nới lỏng này từng khiến đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng vào tuần trước, qua đó gián tiếp làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

Tâm điểm chú ý của thị trường hiện dồn vào báo cáo Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 7/2026 của Mỹ, dự kiến công bố vào 26/8, cùng bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị kinh tế thường niên Jackson Hole vào ngày 28/8. Các sự kiện này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối rõ nét về lộ trình điều hành chính sách tiền tệ của cơ quan này.

Dù Fed vẫn bám sát dữ liệu PCE để hướng tới mục tiêu lạm phát 2%, song các chỉ số lạm phát giá sản xuất và tiêu dùng công bố gần đây đều có dấu hiệu hạ nhiệt, làm suy giảm khả năng Mỹ sẽ sớm tăng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện dự báo chỉ có 38% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026. Việc Mỹ neo giữ lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng, do đây là tài sản không sinh lời.

Về mặt địa chính trị, căng thẳng tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt mở rộng của Mỹ nhằm cô lập nền kinh tế nước này. Iran bày tỏ tin tưởng các đối tác thương mại lớn sẽ không khuất phục trước chiến dịch gây sức ép từ Mỹ, đồng thời tiết lộ phía Mỹ vẫn đang tỏ ý muốn nối lại các cuộc đàm phán.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay sụt giảm 0,1% xuống mức 68,86 USD/ounce, giá bạch kim giảm 1,2% xuống 1.854,47 USD/ounce, và giá palladium giảm mạnh 1,8%, xuống 1.332,43 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 26/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 147,6-150,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.639,49 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm 4.680,70 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 14/5.