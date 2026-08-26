Phố Wall tăng điểm khi nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi

Ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Phố Wall đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 25/8, khi nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi sau đợt bán tháo trước đó, trong lúc giới đầu tư phần nào được giải tỏa nhờ giá dầu và lợi suất trái phiếu giảm.

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 160,24 điểm, tương đương 0,30%, lên 53.577,40 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 24,38 điểm, tương đương 0,32%, lên 7.677,24 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 171,11 điểm, tương đương 0,66%, lên 26.151,30 điểm.

Đà tăng này có thể giúp xoa dịu những lo ngại của nhà đầu tư sau đợt bán tháo gần đây trên thị trường trái phiếu, khiến lợi suất tăng và gây sức ép lên thị trường cổ phiếu.

Diễn biến tích cực cũng có thể tạo tâm lý thuận lợi cho thị trường khi chuẩn bị bước vào tháng 9, vốn được coi là một trong những tháng kém tích cực đối với chứng khoán.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài giảm trong phiên 25/8 khi giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần. Trong khi đó, các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá tác động từ quyết định mở rộng chương trình mua lại trái phiếu Chính phủ của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Ông Joe Quinlan, người đứng đầu bộ phận chiến lược thị trường của Merrill và Bank of America Private Bank, nhận định thị trường đang chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố, trong đó có thị trường trái phiếu, tình hình địa chính trị và giá dầu.

Tuy nhiên, ông cho biết vẫn đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Mỹ trong 12-18 tháng tới và vì vậy cũng lạc quan về triển vọng của thị trường.

Kết quả kinh doanh của Nvidia, dự kiến công bố ngày 26/8 (giờ Mỹ) sẽ là phép thử tiếp theo đối với đà tăng của thị trường chứng khoán dựa trên kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp. Nếu xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, những lo ngại về mức định giá cao của cổ phiếu và khả năng duy trì đà bùng nổ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trở lại.

Ông Mark Malek, Giám đốc đầu tư của Siebert Financial, cho rằng Nvidia đang ở vị trí trung tâm của làn sóng đầu tư AI. Theo ông, khi một doanh nghiệp trở thành tâm điểm của một xu hướng đầu tư, việc triển khai các kế hoạch không còn là yếu tố có thể tạo thêm động lực cho thị trường mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để duy trì đà tăng.

Thị trường ngày càng thận trọng trước quy mô chi tiêu mang tính chu kỳ và những phương thức mà các công ty điện toán đám mây quy mô lớn đang sử dụng để tài trợ cho quá trình xây dựng hạ tầng AI.

Phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn đều tăng giá trong phiên này. Cổ phiếu Nvidia tăng 2,2%, còn Meta tăng gần 2%. Cổ phiếu nhà sản xuất chip Micron tăng 2,5%, trong khi chỉ số chung của nhóm cổ phiếu chip tăng 1,4%, sau khi giảm 2,7% trong phiên 24/8.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Dick's Sporting Goods giảm mạnh 30,7% sau khi nhà bán lẻ này hạ dự báo kết quả kinh doanh cả năm. Cổ phiếu Target giảm 3,8% sau khi tập đoàn bán lẻ này xin lỗi và thu hồi một bộ trang phục Halloween bị chỉ trích là gợi liên tưởng đến hành vi hóa trang mang tính phân biệt chủng tộc đối với người da đen.

Báo cáo về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 26/8, có thể cung cấp thêm thông tin về áp lực giá cả. Trước đó, số liệu lạm phát tiêu dùng đúng như dự báo trong tháng 8/2026 đã làm giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm tăng lãi suất.

Một khảo sát công bố ngày 25/8 cũng cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng.

Dù vậy, theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG), thị trường tiền tệ vẫn đang tính đến khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm nay.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole ở bang Wyoming vào ngày 28/8 để tìm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ.

Tại Việt Nam, khép lại phiên 25/8, chỉ số VN-Index tăng 2,63 điểm (0,15%) lên 1.791,41 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,54 điểm (0,19%) xuống 282,65 điểm./.

Chứng khoán Mỹ ghi nhận tuần giảm điểm bất chấp đà phục hồi cuối tuần Tính chung cả tuần, trên thị trường chứng khoán Mỹ, S&P 500 và Nasdaq chấm dứt chuỗi ba tuần tăng liên tiếp, còn Dow Jones ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp.