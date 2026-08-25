Brazil phạt TikTok gần 30 triệu USD vì vi phạm bảo vệ dữ liệu trẻ em

Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Quốc gia Brazil (ANPD) ngày 25/8 đã phạt ByteDance, công ty sở hữu TikTok, 153,7 triệu real (gần 30 triệu USD) do vi phạm quy định về xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em và thanh thiếu niên. Đây là mức phạt lớn nhất ANPD từng áp dụng.

Theo ANPD, TikTok đã xử lý dữ liệu của trẻ em và thanh thiếu niên không có cơ sở pháp lý phù hợp, cả trong hình thức sử dụng nền tảng có đăng ký tài khoản và không đăng ký tài khoản.

Cơ quan này cũng cho rằng các biện pháp mà TikTok áp dụng chưa đủ hiệu quả để ngăn chặn việc thu thập và xử lý trái quy định dữ liệu của nhóm người dùng này.

Ngoài tiền phạt, ANPD yêu cầu ByteDance xóa các dữ liệu được thu thập trái quy định. Công ty có 10 ngày làm việc để khiếu nại quyết định.

ByteDance cũng cam kết triển khai kế hoạch tuân thủ mới nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo kế hoạch được ANPD phê duyệt, tài khoản của người dưới 16 tuổi sẽ tự động được áp dụng các thiết lập quyền riêng tư nghiêm ngặt hơn và chỉ có thể thay đổi với sự đồng ý của người giám hộ. TikTok cũng phải tăng cường kiểm soát của phụ huynh và áp dụng bộ lọc nội dung chặt chẽ hơn.

Đối với phiên bản TikTok không yêu cầu đăng ký tài khoản, nền tảng sẽ phải đình chỉ quảng cáo, hạn chế nội dung ở mức phù hợp với mọi lứa tuổi, không cho phép bình luận, nhắn tin trực tiếp, phát livestream hoặc tương tác xã hội; đồng thời giảm đáng kể việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Brazil tăng cường quản lý các nền tảng số nhằm bảo vệ trẻ em. Trước đó trong tháng 8, ANPD đã yêu cầu Discord đình chỉ chức năng phát trực tiếp tại Brazil, sau khi xác định nền tảng này có những thiếu sót trong các biện pháp bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên./.

Mỹ đạt thỏa thuận 400 triệu USD với TikTok về bảo vệ quyền riêng tư trẻ em Bộ Tư pháp Mỹ đạt thỏa thuận 400 triệu USD với TikTok và ByteDance để giải quyết vụ kiện về quyền riêng tư trẻ em, đồng thời cảnh báo các nền tảng công nghệ phải tuân thủ luật liên bang.