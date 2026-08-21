Samsung được dự báo trở lại vị trí số 1 thị trường smartphone toàn cầu

Theo dự báo của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research ngày 21/8, lượng điện thoại di động thông minh (smartphone) xuất xưởng toàn cầu trong năm 2026 có thể giảm 14,3% so với năm trước. Trong khi đó, Samsung được dự báo vẫn tăng trưởng 0,8%, qua đó vượt Apple để giành lại vị trí số 1.

Thông tin cho biết tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ ngày càng nghiêm trọng trong năm nay đang gây sức ép lớn lên các nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng, trong đó có smartphone.

Các nhà cung cấp chip nhớ đang ưu tiên phân bổ sản phẩm cho các ứng dụng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) như bộ nhớ băng thông cao (HBM) và DRAM dành cho máy chủ, do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh.

Điều này khiến nguồn cung chip dành cho điện thoại và các thiết bị điện tử tiêu dùng bị ảnh hưởng, đồng thời đẩy chi phí linh kiện của các nhà sản xuất tăng lên. Chi phí này nhiều khả năng sẽ được chuyển sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá bán.

Đặc biệt, các mẫu smartphone giá rẻ và tầm trung được dự báo chịu áp lực tăng giá lớn hơn do chi phí linh kiện chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành sản phẩm.

Counterpoint Research nhận định các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng tương đối lớn từ tình trạng này.

Trong khi đó, Samsung được đánh giá có khả năng chống chịu tốt hơn nhờ chuỗi cung ứng có mức độ tích hợp cao và mạng lưới phân phối rộng khắp.

Apple cũng được cho là có khả năng ứng phó tương đối tốt với áp lực tăng giá linh kiện, nhưng vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn Samsung.

Ngoài Samsung, Huawei là một trong số ít các nhà sản xuất được Counterpoint Research dự báo có khả năng duy trì tăng trưởng. Do chịu các biện pháp hạn chế của Mỹ, Huawei đã xây dựng được chuỗi cung ứng phần cứng riêng và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài.

Hãng này dự báo thị trường smartphone toàn cầu sẽ tiếp tục suy giảm trong năm 2027 trước khi phục hồi vào năm 2028. Yang Wang, chuyên gia phân tích cấp cao của Counterpoint Research, nhận định rằng khả năng Samsung trở lại vị trí dẫn đầu đến từ năng lực tự sản xuất linh kiện, danh mục sản phẩm đa dạng cùng mạng lưới nhà mạng và phân phối vững chắc.

Theo chuyên gia này các nhà sản xuất smartphone lớn của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với áp lực suy giảm lượng xuất xưởng, đồng thời quá trình tái cơ cấu trong ngành có thể diễn ra nhanh hơn trong thời kỳ kinh tế suy giảm./.

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