Giá vàng ngày 21/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vàng đang chịu áp lực chốt lời sau đà tăng mạnh phiên trước. Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) với quan điểm có phần cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ cùng giá dầu tăng cao, yếu tố gây lo ngại về lạm phát, cũng gây bất lợi cho kim loại quý này.

Tuy nhiên, giá vàng đã thu hẹp đà giảm sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 20/8 rằng chính phủ có thể tăng cường mua lại trái phiếu, với quy mô có thể vượt 4 tỷ USD cho mỗi đợt.

Mặc dù các nhà đầu tư thường coi vàng là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn có thể kìm hãm nhu cầu do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lời.

Tại Việt Nam, sáng 21/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 21/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: