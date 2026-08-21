Giá vàng thế giới thu hẹp đà giảm trong phiên 20/8

Giá vàng thế giới đã thu hẹp đà giảm trong phiên 20/8, nhờ triển vọng lãi suất thực dài hạn giảm bớt đã bù đắp cho những rủi ro lạm phát dai dẳng do giá dầu tăng cao.

Giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 4.516,19 USD/ounce vào lúc 13:32 giờ EDT (0 giờ 33 phút sáng 21/8 theo giờ Việt Nam), sau khi có lúc giảm xuống mức thấp nhất là 4.450,08 USD/ounce, lùi xa mức cao nhất kể từ ngày 2/6 đạt được trước đó trong phiên.

Giá vàng đã tăng vọt hơn 4% trong phiên 20/8, trong khi đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm mạnh sau thông báo của Bộ Tài chính về việc tăng cường mua lại các loại trái phiếu dài hạn. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên tăng 0,6% lên 4.571,40 USD/ounce.

Theo giới phân tích, vàng đang chịu áp lực chốt lời sau đà tăng mạnh phiên trước. Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) với quan điểm có phần cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ cùng giá dầu tăng cao, yếu tố gây lo ngại về lạm phát, cũng gây bất lợi cho kim loại quý này.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, giá vàng đã thu hẹp đà giảm sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 20/8 rằng chính phủ có thể tăng cường mua lại trái phiếu, với quy mô có thể vượt 4 tỷ USD cho mỗi đợt.

Mặc dù các nhà đầu tư thường coi vàng là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn có thể kìm hãm nhu cầu do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lời.

Biên bản cuộc họp tháng 7/2026 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ được công bố vào ngày 19/8 đã nêu bật những lo ngại của một số nhà hoạch định chính sách về lạm phát và cho thấy nhiều quan chức vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch đang dự báo xác suất 67,4% là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9 tới.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 1,9% lên 68,16 USD/ounce, giá bạch kim ít biến động ở mức 1.824,72 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm nhẹ 0,1% xuống 1.330,74 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 20/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143 – 146 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)./.

Giá vàng trong nước tăng mạnh, thương hiệu SJC lên ngưỡng 146,5 triệu đồng Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh 3,5-3,8 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và vàng thế giới còn 3,7 triệu đồng/lượng.

​