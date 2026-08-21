VIB 30 năm: Hiện thực hóa 30 hành trình bước tiến, trao 30.000 giải thưởng

Đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển (18/09/1996 – 18/09/2026), Ngân hàng Quốc Tế (VIB) ra mắt “Hành trình vì những bước tiến” trên MyVIB, tiếp sức hiện thực hóa 30 hành trình tiến bước của khách hàng, mở ra cơ hội nhận hơn 30.000 giải thưởng giá trị.

“Hành trình vì những bước tiến” là hệ thống trải nghiệm tương tác, ghi nhận các hành vi tài chính hằng ngày của khách hàng để tích lũy điểm thưởng, quy đổi thành mảnh ghép, giúp khách hàng hiện thực hóa những bước tiến mới, với hơn 30.000 giải thưởng và nhiều cơ hội nhận quà xuyên suốt.

Chương trình là sự đổi mới trải nghiệm ngân hàng số, đồng thời ghi nhận những bước tiến của khách hàng trên hành trình tài chính của riêng mình. Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 15/10/2026.

Từ dấu mốc 30 năm đến “Hành trình vì những bước tiến”

Ba mươi năm là một dấu mốc đặc biệt. Với VIB, đây không chỉ là dịp nhìn lại hành trình phát triển mà còn là thời điểm mở ra những trải nghiệm mới, tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên những bước tiến tiếp theo.

Ba thập kỷ qua, tinh thần đổi mới và sáng tạo đã trở thành một phần trong hành trình phát triển của VIB. Từ việc đầu tư vào công nghệ, phát triển hệ sinh thái tài chính số đến không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, mỗi thay đổi đều được tạo ra với cùng một mục tiêu: đồng hành cùng những bước tiến của khách hàng trong cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và tạo nên những bước tiến mới cho chính VIB.

Không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu giao dịch, ngân hàng từng bước gia tăng giá trị trong từng điểm chạm, để mỗi tương tác đều trở nên thuận tiện, trực quan và mang đến nhiều lợi ích hơn cho khách hàng.

Đánh dấu cột mốc 30 năm, VIB giới thiệu “Hành trình vì những bước tiến” - chương trình được triển khai trên nền tảng ngân hàng số MyVIB, được thiết kế như một hành trình tương tác, nơi mỗi giao dịch hàng ngày đều được kết nối với hệ thống tích lũy điểm, khám phá và nhận thưởng. Trong đó, 30 khách hàng may mắn nhất sẽ được VIB tiếp sức hiện thực hóa hành trình bước tiến. Chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày 15/10/2026.

Trong suốt thời gian “Hành trình vì những bước tiến” diễn ra, khách hàng VIB có các quyết định, giao dịch tài chính hợp lệ hằng ngày sẽ được tích lũy thành điểm thưởng. Điểm thưởng sau đó được quy đổi thành các mảnh ghép tương ứng với chín ký hiệu từ A đến I. 30 khách hàng hoàn thiện đầy đủ bộ sưu tập mảnh ghép này đầu tiên, sẽ được VIB tiếp sức hiện thực hóa hành trình bước tiến.

Cơ hội nhận thưởng không chỉ nằm ở đích đến cuối cùng. Bên cạnh việc hoàn thiện bức tranh, khách hàng còn có thể sử dụng các mảnh ghép để khám phá Kho quà “Hành trình vì những bước tiến”. Cùng với đó, hệ thống bảng xếp hạng tại nhiều cột mốc trong chương trình tiếp tục mở thêm cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn.

Hơn 30.000 quà thưởng, cao nhất 1 tỷ đồng

Đồng hành cùng “Hành trình vì những bước tiến” là hệ thống hơn 30.000 giải thưởng, được thiết kế theo nhiều lớp trải nghiệm, để mỗi quyết định, giao dịch tài chính của khách hàng đều có thể gia tăng cơ hội nhận quà.

Điểm nhấn lớn nhất của chương trình là 30 hành trình bước tiến được tiếp sức. Theo đó, 30 khách hàng hoàn thiện Bức tranh "Hành trình vì những bước tiến” sớm nhất sẽ được VIB xem xét thứ hạng theo lượng mảnh ghép sở hữu và trao giải như sau: 1 giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng; 9 giải nhì; mỗi giải 100 triệu đồng; 20 giải ba, mỗi giải 30 triệu đồng.

Không cần chờ đến cuối hành trình, mỗi tuần, khách hàng đều có cơ hội đổi thưởng. Kho quà "Hành trình vì những bước tiến” sẽ được mở vào khung giờ cố định, từ 15 giờ đến 16 giờ ngày thứ Ba hằng tuần, mang đến cơ hội đổi thưởng ngay. Kho quà được chia thành ba tầng trải nghiệm gồm Starter, Thriver và Achiever - tương ứng với nhiều phần quà công nghệ, mua sắm và giải trí hấp dẫn như Apple Watch, AirPods, voucher mua sắm... cùng nhiều ưu đãi khác được cập nhật xuyên suốt chương trình.

Bên cạnh hành trình sưu tập mảnh ghép để hoàn thiện bức tranh và đổi quà, chương trình còn mang đến Bảng xếp hạng mừng Tháng sinh nhật VIB – Tranh tốp tích lũy mảnh ghép với chuỗi hoạt động tương tác liên tục và cuốn hút, diễn ra trong các ngày 11/9, 18/9 và 25/9. Mỗi mốc thời gian sẽ là một cuộc đua mới, tạo thêm động lực để khách hàng chinh phục thứ hạng và bứt phá.

Hàng loạt giải thưởng giá trị xuyên suốt chương trình

Theo đó, người có số lượng mảnh ghép phát sinh mới nhiều nhất tại ba mốc thời gian trên sẽ được sở hữu 1 chiếc iPhone 17 Pro Max; 10 người có số lượng mảnh ghép nhiều tiếp theo sẽ được sở hữu iPad mini Pro A17 (ngày 11.09), AirPods Max 2 (ngày 18.09) và máy hút bụi Dyson Digital Slim Submarine™ (ngày 25.09).

Kết hợp nhiều tầng trải nghiệm, nhiều cột mốc ghi nhận cùng hệ thống phần thưởng hấp dẫn, “Hành trình vì những bước tiến” đưa khách hàng vào một hành trình trải nghiệm gần 2 tháng. Thay vì chỉ chờ đợi kết quả cuối cùng, khách hàng có thể liên tục mở thêm cơ hội nhận thưởng qua việc tích lũy mảnh ghép, khám phá Kho quà và chinh phục các bảng xếp hạng trong suốt chương trình.

Trong những năm gần đây, trải nghiệm khách hàng đã trở thành một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển của VIB. Không chỉ đầu tư vào công nghệ, VIB liên tục tìm kiếm những cách thức mới để gia tăng kết nối, mở rộng hệ sinh thái và nâng cao trải nghiệm người dùng trên nền tảng số. “Hành trình vì những bước tiến” là kết quả sáng tạo của VIB trong việc kết hợp công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm tương tác để mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng trong từng giao dịch hằng ngày./.