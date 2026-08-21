Thương hiệu thời trang trực tuyến Hàn Quốc Musinsa thâm nhập thị trường Việt Nam

Ngày 21/8, Musinsa - nền tảng thời trang trực tuyến lớn của Hàn Quốc - cho biết đang mở rộng hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á khi chính thức tiến vào thị trường Việt Nam, sau Philippines và Indonesia.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, thông báo cho biết Musinsa đã ký thỏa thuận hợp tác với ACFC (Au Chau Fashion and Cosmetics), công ty thuộc Tập đoàn Imex Pan Pacific (IPPG), một trong những doanh nghiệp phân phối lớn tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng phát triển hoạt động kinh doanh của Musinsa Standard tại Việt Nam và dự kiến mở các cửa hàng trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng một số khu vực trọng điểm trong thời gian tới.



IPPG hiện phân phối hơn 100 thương hiệu quốc tế tại Việt Nam với hơn 1.200 cửa hàng. Trong khi đó, ACFC đang kinh doanh 28 thương hiệu thời trang quốc tế và vận hành hơn 280 cửa hàng trên toàn quốc. Thay vì tự xây dựng hệ thống phân phối tại Việt Nam, Musinsa lựa chọn tận dụng mạng lưới và kinh nghiệm của đối tác địa phương. Chiến lược này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp Hàn Quốc nhanh chóng thích nghi với thị trường và tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam.

Một trong những động lực thúc đẩy Musinsa tiến vào thị trường Việt Nam là nhu cầu đã được kiểm chứng trên nền tảng trực tuyến. Doanh số giao dịch của Musinsa Global Store tại Việt Nam đã tăng trung bình khoảng 40% mỗi năm trong ba năm từ 2023-2025.

Musinsa cho biết sẽ kết hợp hệ thống bán hàng trực tuyến với các cửa hàng trực tiếp, qua đó thu hút khách hàng mua sắm online đến trải nghiệm sản phẩm tại cửa hàng. Doanh nghiệp cũng dự kiến điều chỉnh danh mục sản phẩm và hoạt động marketing phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam.

Động thái này nằm trong chiến lược đẩy nhanh tốc độ mở rộng hoạt động của Musinsa tại Đông Nam Á. Trước đó, ngày 12/8, doanh nghiệp Hàn Quốc công bố ký thỏa thuận phân phối độc quyền với ACX Holdings, công ty thuộc Tập đoàn Ayala của Philippines.

Musinsa dự kiến mở cửa hàng Musinsa Standard đầu tiên tại Glorietta, Makati, Manila trong nửa cuối năm nay. Doanh số giao dịch của Musinsa Global Store tại Philippines tăng trung bình khoảng 50% mỗi năm trong giai đoạn 2023-2025.

Ngày 14/8, Musinsa tiếp tục công bố thỏa thuận phân phối độc quyền với MAP, tập đoàn phân phối lớn của Indonesia. MAP đang vận hành hơn 4.000 cửa hàng tại khoảng 80 thành phố ở Indonesia. Trong nửa đầu năm nay, doanh số giao dịch của Musinsa Global Store tại Indonesia tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tại cả ba thị trường Philippines, Indonesia và Việt Nam, Musinsa đều lựa chọn hợp tác với các doanh nghiệp phân phối lớn tại địa phương để xây dựng nền tảng kinh doanh trực tiếp. Trong bối cảnh đặc điểm tiêu dùng và hệ thống phân phối ở mỗi quốc gia khác nhau, việc tận dụng kinh nghiệm vận hành cửa hàng và mạng lưới phân phối của các đối tác bản địa được đánh giá là giúp Musinsa giảm thời gian và chi phí khi thâm nhập thị trường.

Tại Việt Nam, Musinsa tiếp tục đưa Musinsa Standard trở thành thương hiệu chủ lực trong chiến lược mở rộng ra nước ngoài. Với định vị là thương hiệu thời trang theo mô hình SPA có mức giá tương đối hợp lý, Musinsa Standard hướng tới nhóm khách hàng trẻ và tầng lớp trung lưu tại Việt Nam.

Ông Louis Nguyen, Tổng giám đốc ACFC, cho biết với kinh nghiệm nhiều năm phát triển các thương hiệu thời trang quốc tế cùng năng lực am hiểu thị trường, phân phối và vận hành tại Việt Nam, ACFC sẽ phối hợp với Musinsa Standard để mang đến những lựa chọn thời trang phù hợp với sở thích và phong cách sống của người tiêu dùng Việt Nam.

Trong khi đó, ông Choi Woon Sik, Giám đốc phụ trách thương hiệu của Musinsa, cho biết doanh nghiệp sẽ kết hợp năng lực của ACFC trong việc phát triển thành công các thương hiệu thời trang quốc tế với sức cạnh tranh của K-fashion. Musinsa kỳ vọng sự hợp tác này sẽ mang đến trải nghiệm thương hiệu khác biệt cho khách hàng Việt Nam, đồng thời củng cố nền tảng kinh doanh của doanh nghiệp tại thị trường Đông Nam Á./.

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