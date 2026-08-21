Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, SJC lên ngưỡng 146,6 triệu đồng

Giá vàng trong nước tiếp đà tăng khi mở cửa phiên sáng nay (ngày 21/8), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng tăng 10 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 5 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji giao dịch ở mức 143,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (20/8).

Cùng điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn đang giao dịch ở ngưỡng 143,9-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-3,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.528 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới tiếp tục thu hẹp còn 3,2 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.600 đồng/USD, tăng 10 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.890-26.300 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Vietinbank niêm yết ở mức 25.850-26.295 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.890-26.270 đồng/USD, cùng giảm 10 đồng/USD g so với chốt phiên hôm qua.

Về phía Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.990-26.370 đồng/USD, giảm 40 đồng/USD./.

Giá vàng trong nước tăng mạnh, thương hiệu SJC lên ngưỡng 146,5 triệu đồng Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh 3,5-3,8 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và vàng thế giới còn 3,7 triệu đồng/lượng.