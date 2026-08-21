Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, SJC lên ngưỡng 146,6 triệu đồng

Cùng xu hướng tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tăng thêm 600.000-900.000 đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và vàng thế giới thu hẹp còn 3,2 triệu đồng/lượng.

Hồng Kiều
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh phiên sáng 21/8. (Ảnh: TTXVN)
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh phiên sáng 21/8. (Ảnh: TTXVN)

Giá vàng trong nước tiếp đà tăng khi mở cửa phiên sáng nay (ngày 21/8), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng tăng 10 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 5 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji giao dịch ở mức 143,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (20/8).

Cùng điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn đang giao dịch ở ngưỡng 143,9-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-3,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.528 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới tiếp tục thu hẹp còn 3,2 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.600 đồng/USD, tăng 10 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.890-26.300 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Vietinbank niêm yết ở mức 25.850-26.295 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.890-26.270 đồng/USD, cùng giảm 10 đồng/USD g so với chốt phiên hôm qua.

Về phía Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.990-26.370 đồng/USD, giảm 40 đồng/USD./.

(Vietnam+)
#tăng giá vàng trong nước và thế giới #biến động tỷ giá USD và ngoại tệ #chênh lệch giá vàng nội địa và quốc tế #thị trường vàng và ngoại tệ ngày 21/8 #ảnh hưởng của giá vàng đến thị trường tài chính
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

May hàng xuất khẩu sang tại Công ty cổ phần may Hưng Việt, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Hàng Việt đón cơ hội mới từ thị trường Nam Mỹ

Để đón cơ hội mới từ thị trường Nam Mỹ cần bắt đầu từ việc đúng thị trường, sản phẩm, đối tác và xây dựng được năng lực phân phối tại chỗ mới có thể chuyển thành thị phần và chuỗi đơn hàng bền vững.