Tập đoàn Bosch lên kế hoạch sản xuất hàng loạt robot hình người

Cùng với công ty khởi nghiệp Humanoid của Anh, tập đoàn công nghệ Đức Bosch lên kế hoạch thiết lập dây chuyền sản xuất hàng loạt robot hình người tại nhà máy ở Bühl, thuộc vùng Nordschwarzwald (bang Baden-Württemberg), từ tháng 8/2027. Đây sẽ là lần đầu tiên Bosch sản xuất loại robot điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Giai đoạn đầu Bosch dự kiến sản xuất vài trăm robot. Các cỗ máy được thiết kế theo cấu trúc cơ thể người, gồm đầu, tay, bàn tay và chân, chủ yếu phục vụ hoạt động trong các nhà máy và lĩnh vực logistics.

Về lâu dài, robot có thể được sử dụng trong chăm sóc người bệnh và công việc gia đình. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Stefan Hartung đặt mục tiêu đưa lĩnh vực robot trở thành hoạt động kinh doanh có quy mô hàng tỷ euro.

Humanoid phát triển robot tại London, trong khi Bosch đảm nhận vai trò nhà sản xuất theo hợp đồng, thiết lập quy trình sản xuất có khả năng mở rộng. Bosch không phát triển một nền tảng robot riêng mà tập trung chuyển giao công nghệ sang sản xuất hàng loạt. Tập đoàn cũng có thể cung cấp các linh kiện như bộ truyền động, động cơ và cảm biến và khả năng này hiện đang được hai bên xem xét.

Bosch muốn cung cấp “bộ não và hệ thần kinh” cho các robot tương lai, trong đó hệ thống vi cơ điện tử (MEMS) giữ vai trò cốt lõi. Các cảm biến MEMS được kỳ vọng giúp robot có khả năng cảm nhận tinh vi hơn, chẳng hạn phân biệt những vật thể mỏng manh như ly thủy tinh với các đồ vật chắc chắn. Theo ước tính, thị trường cảm biến MEMS toàn cầu có thể đạt hơn 19,2 tỷ USD vào năm 2030. Tập đoàn cho biết đang dẫn đầu thị trường toàn cầu về MEMS.

Để đẩy nhanh phát triển, Bosch đã thành lập Robert Bosch Robotics GmbH và tập hợp các hoạt động dành cho thị trường châu Á tại Bosch Robotics Center China. Tập đoàn cũng hợp tác với một số đối tác, trong đó có công ty khởi nghiệp Neura Robotics của Đức, nhằm phát triển robot nhận thức. Bosch sử dụng dữ liệu từ hơn 230 nhà máy trên toàn thế giới để huấn luyện AI.

Việc tham gia lĩnh vực robot phù hợp với định hướng chiến lược mới của Bosch trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ô tô truyền thống gặp khó khăn. Năm 2025, Bosch lần đầu tiên ghi nhận khoản lỗ sau thuế kể từ năm 2009, ở mức 363 triệu euro (424,4 triệu USD), sau khi lợi nhuận năm trước đó đã giảm một nửa. Doanh thu chỉ tăng nhẹ lên khoảng 91 tỷ euro./.

Bosch khai trương nhà máy sản xuất chip hiện đại nhất châu Âu Thủ tướng Đức Angela Merkel đánh giá cao việc nhà máy chuẩn bị đi vào hoạt động, khẳng định việc khai trương nhà máy cho thấy năng lực của Đức với công nghệ cao, sự đổi mới và hướng tới tương lai.

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