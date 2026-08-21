Viettel chạm mốc 11 thị trường quốc tế, mở rộng dấu ấn Việt Nam tới châu Mỹ

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) thông báo đã chính thức đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ nhanh chóng xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông với những công nghệ tiên tiến nhất tại Cộng hòa Dominica - quốc gia thứ 3 của Viettel tại thị trường Châu Mỹ.

Theo Nghị quyết số 073-2026 ngày 19/8/2026 của Viện Viễn thông Cộng hòa Dominica (INDOTEL), Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, mã chứng khoán: VGI), công ty thành viên của Viettel đã giành quyền sử dụng 240 MHz phổ tần số gồm các băng tần 700 MHz, 2300 MHz và C-Band cho mạng di động 4G/5G trong thời hạn 20 năm.

Ông Guido Gómez Mazara - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Indotel cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho người dân Cộng hòa Dominica các dịch vụ viễn thông chất lượng vượt trội, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường và quan trọng nhất là tối ưu hóa chi phí cho người dân."

Viettel Global sẽ hoàn tất thủ tục thành lập pháp nhân tại Cộng hòa Dominica và ký kết hợp đồng nhượng quyền chính thức với INDOTEL. (Ảnh: Viettel)

Trong thời hạn 90 ngày tới, Viettel Global sẽ hoàn tất thủ tục thành lập pháp nhân tại Cộng hòa Dominica và ký kết hợp đồng nhượng quyền chính thức với INDOTEL. Khi đi vào vận hành, Cộng hòa Dominica sẽ chính thức trở thành thị trường quốc tế thứ 11 trong hành trình đầu tư và kinh doanh dịch vụ viễn thông nước ngoài của Viettel.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel chia sẻ: "Việc trúng thầu tại Cộng hòa Dominica đánh dấu bước tiến mới của Viettel trong việc tiếp tục mở rộng ra các thị trường nước ngoài. Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh quốc tế hiệu quả, Viettel hướng tới mô hình đầu tư dài hạn, gắn với việc xây dựng hạ tầng hiện đại, đưa các công nghệ mới vào thị trường và tạo ra những giá trị bền vững cho người dân, doanh nghiệp cũng như nền kinh tế sở tại."

Nằm tại trung tâm khu vực Caribe, Cộng hòa Dominica là nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực, thu nhập bình quân đầu người khoảng 11.000 USD. Quốc gia có nền kinh tế năng động, môi trường đầu tư mở cùng nhu cầu tiêu dùng dịch vụ số và dữ liệu di động tốc độ cao đang bùng nổ mạnh mẽ, tạo dư địa phát triển cho các công nghệ viễn thông tiên tiến.

Đến nay, Viettel đã kinh doanh viễn thông tại 10 thị trường quốc tế, trong đó dẫn đầu thị phần tại 7 thị trường. Năm 2025, doanh thu từ khối thị trường nước ngoài đạt 3,34 tỷ USD, tăng 23,9%, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp tăng trưởng hai con số, đóng góp đến hơn 40% trong cơ cấu tăng trưởng chung của Viettel.

Với Cộng hòa Dominica, Viettel dự kiến sẽ xây dựng hạ tầng công nghệ tiên tiến nhất, với quy mô rộng lớn, phủ sóng đến vùng sâu vùng xa, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ kết nối và từng bước xây dựng một hệ sinh thái các dịch vụ số phù hợp với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tại địa phương./.

Viettel khai trương văn phòng đại diện đầu tiên tại UAE Việc khai trương văn phòng đại diện đầu tiên tại UAE của Viettel đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện quốc tế của tập đoàn tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).