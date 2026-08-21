Xem video nội dung chất lượng cao trên TikTok trở thành xu hướng

Ông Angga Anugrah Putra, Tổng Giám đốc Vận hành Nội dung, TikTok Đông Nam Á cho biết, theo dữ liệu từ nền tảng này những nhà sáng tạo tại Việt Nam đang tập trung vào một lĩnh vực cụ thể, duy trì sự nhất quán và không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng nội dung đang sở hữu.

Cụ thể, nội dung được đầu tư bài bản về chất lượng ghi nhận mức tăng trưởng lượt xem lên đến 73%. Các video có nội dung chuyên sâu đạt tổng thời lượng xem cao gấp 171 lần và giúp nhà sáng tạo mở rộng cộng đồng người theo dõi nhanh hơn đến 40 lần.

Theo đại diện TikTok, những thay đổi này tạo ra tác động tích cực về thu nhập cho các nhà sáng tạo, khi nội dung chất lượng cao nhận được phần thưởng từ các chiến dịch và cuộc thi của nền tảng cao gấp 4 lần và ghi nhận thu nhập trung bình hàng tháng cao gấp 15 lần.

Ông Angga Anugrah Putra cũng nhấn mạnh: "Tại Đông Nam Á và Việt Nam, nội dung chất lượng cao đã trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi. Người xem ngày nay không chỉ tìm kiếm nội dung giải trí đơn thuần mà còn chủ động theo dõi những nhà sáng tạo mà họ tin tưởng và sẵn sàng đồng hành lâu dài. Chúng tôi đang chuyển dịch từ việc định hình xu hướng sang trang bị cho nhà sáng tạo những công cụ và cách thức cần thiết để làm chủ lĩnh vực của mình, phát triển các mô hình thương mại phù hợp và biến đam mê thành sự nghiệp bền vững."

Ông Angga Anugrah Putra chia sẻ thông tin tại sự kiện TikTok Creator Summit Việt Nam 2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TikTok Việt Nam)

Với hơn 70 triệu người xem hằng tháng tại Việt Nam, TikTok ghi nhận sự quan tâm trải rộng trên 8 nhóm nội dung gồm Giải trí (Entertainment), Thể thao (Sports), Ẩm thực (Food), Học tập (Learning), Làm đẹp (Beauty), Xe cộ (Auto), Du lịch (Travel) và Đời sống (Daily Life).

Song song với sự đa dạng về chủ đề, nội dung trên nền tảng đang dần chú trọng đầu tư về câu chuyện, chất lượng sản xuất lẫn chuyên môn.

Trong lĩnh vực Thể thao (Sports), VTV Thể thao đã truyền tải hơn 600 nội dung bóng đá chất lượng, thu hút 132 triệu lượt xem trong 60 ngày gần đây và triển khai 148 phiên LIVE kết nối người hâm mộ trên TikTok.

Sự phát triển của lĩnh vực này mở rộng từ các video đánh giá (reaction) sang định dạng chuyên môn hoá hơn như phân tích trận đấu, phỏng vấn vận động viên và câu chuyện bên lề các sự kiện thể thao.

Ở lĩnh vực Giải trí (Entertainment), DatVietVAC tiếp tục đưa IP chủ lực như #TinhHaSayHi lên TikTok, trong bối cảnh hệ sinh thái Say Hi đã đạt hơn 50 tỷ lượt xem trên nền tảng. Các nhà sáng tạo trong lĩnh vực này cũng đang chuyển từ những video riêng lẻ sang chuỗi nội dung có kịch bản, câu chuyện đa dạng, phong cách hình ảnh đặc trưng và hình thức hợp tác sáng tạo đặc sắc hơn.

Sự chuyển dịch tương tự cũng đang diễn ra ở lĩnh vực Ẩm thực (Food), Học tập (Learning) và Làm đẹp (Beauty). Nội dung Ẩm thực ngày càng chú trọng trải nghiệm thông qua hình ảnh, âm thanh và câu chuyện truyền tải, nội dung Học tập được đầu tư hơn về cấu trúc và cách thể hiện trực quan, trong khi nội dung Làm đẹp mở rộng từ giới thiệu sản phẩm sang chia sẻ trải nghiệm thực tế và kiến thức chuyên sâu nhằm hỗ trợ người xem khám phá, học hỏi và đưa ra lựa chọn phù hợp.

Song song với việc thúc đẩy nội dung chất lượng cao, TikTok không ngừng mở rộng các chương trình và công cụ hỗ trợ dành cho nhà sáng tạo tại Việt Nam.

Nhà sáng tạo có thể mở rộng nguồn thu thông qua kết nối thương hiệu trên TikTok One (TTO), xây dựng cộng đồng và tương tác trực tiếp qua TikTok LIVE, bán hàng trực tiếp trên TikTok Shop, cũng như tham gia các thử thách Post Contest để nhận thưởng định kỳ.

Mỗi quý tại Việt Nam, nền tảng video ngắn này sẽ vinh danh các nhà sáng tạo nổi bật trong các lĩnh vực Giải trí, Thể thao, Học tập và Ẩm thực, đồng thời tối ưu hoá cơ hội xuất hiện trên các kênh truyền thông chính thức.

TikTok cũng cung cấp công cụ hỗ trợ sản xuất video thông minh cùng những trường hợp thực tế, giúp nhà sáng tạo nâng cao kỹ năng và chất lượng sản xuất nội dung.

Thông qua việc liên tục cải tiến các chương trình và công cụ hỗ trợ, đại diện TikTok sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng nhà sáng tạo Việt Nam trong hành trình nâng cao chất lượng nội dung, xây dựng cộng đồng gắn kết và mở rộng cơ hội thương mại bền vững trên nền tảng./.

Khoảng 70 triệu người dùng Việt Nam sử dụng Tiktok mỗi tháng TikTok chính thức công bố nền tảng đạt hơn 460 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại khu vực Đông Nam Á. Theo SensorTower, đây cũng là nền tảng phát triển nhanh nhất khu vực.