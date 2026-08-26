Hàn Quốc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp AI tiếp cận thị trường Việt Nam

Cơ quan Xúc tiến Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quốc gia Hàn Quốc (NIPA) đang hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) của nước này mở rộng hoạt động tại Việt Nam, thông qua kết nối đối tác và xúc tiến hợp tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ NIPA ngày 26/8 cho biết Trung tâm Hỗ trợ công nghệ thông tin của NIPA tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 11 doanh nghiệp AI Hàn Quốc tham gia sự kiện khởi nghiệp InnoEx diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 19-20/8.

Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự InnoEx gồm 11 công ty hoạt động trong lĩnh vực AI, trong đó có Flitto, CrossHub, Sage, Taejin System và Piaspace. Chín doanh nghiệp đã giới thiệu các dịch vụ được phát triển phù hợp với nhu cầu của thị trường Việt Nam tới đại diện doanh nghiệp và tổ chức sở tại.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng làm việc với Công ty VNG, đơn vị vận hành ứng dụng nhắn tin Zalo, nhằm tìm hiểu các cơ hội hợp tác với các bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam này.

NIPA cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc sau sự kiện, thông qua việc tìm kiếm đối tác tại Việt Nam và hỗ trợ các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm thúc đẩy ký kết hợp đồng.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ CNTT NIPA tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc xây dựng quan hệ đối tác tin cậy có ý nghĩa then chốt đối với quá trình mở rộng hoạt động của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại thị trường này.

Theo quan điểm của NIPA, các bên cần phát huy thế mạnh riêng và cùng hướng tới phát triển bền vững./.

Thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối doanh nghiệp theo nhóm ngành ưu tiên, tổ chức đoàn khảo sát thực địa tại Việt Nam và nghiên cứu khả năng ký văn bản hợp tác giữa BTP với đối tác Việt Nam.