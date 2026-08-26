Vietnam Airlines giành chiến thắng giải thiết kế sơn tàu bay đẹp nhất

Vietnam Airlines vừa được vinh danh tại giải thưởng do hành khách bình chọn - Flyer's Choice Awards 2026, với hai hạng mục gồm: Hãng hàng không có thiết kế sơn tàu bay đẹp nhất và top 2 các hãng hàng không được yêu thích nhất tại khu vực Trung Á và Đông Nam Á.

Theo đó, Vietnam Airlines đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn để đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu tại hạng mục “Hãng hàng không có thiết kế sơn tàu bay đẹp nhất”. Thiết kế Bông Sen Vàng trên nền sơn xanh được Vietnam Airlines ra mắt lần đầu vào năm 2002 trên dòng máy bay Boeing 777, từ đó trở thành một trong những dấu ấn nhận diện đặc trưng của Hãng.

Đến năm 2015, trên nền tảng thiết kế này, Vietnam Airlines tiếp tục làm mới livery với bảng màu tươi sáng, hiện đại hơn, đồng thời giữ lại hình ảnh Bông Sen Vàng - biểu tượng gắn liền với thương hiệu. Phiên bản livery này được Hãng duy trì và sử dụng cho đến nay.

Đồng thời, Vietnam Airlines cũng vào top 2 hãng hàng không được yêu thích nhất khu vực Trung Á và Đông Nam Á, cho thấy mức độ yêu thích và tin tưởng của hành khách đối với thương hiệu tại một trong những thị trường hàng không năng động và cạnh tranh cao.

Với mạng đường bay rộng khắp và tần suất khai thác cao tại Đông Nam Á, Vietnam Airlines đang củng cố vị thế và mức độ gắn kết với hành khách trong khu vực. Thực tế, 30% tổng lượng khách quốc tế của Hãng đến từ thị trường Đông Nam Á, trong khi mạng bay giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực được duy trì ở mức trên 180 chuyến mỗi tuần.

Nhấn mạnh 2 giải thưởng tại Flyer's Choice Awards 2026 là sự ghi nhận ý nghĩa đối với Vietnam Airlines trong hành trình xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng dịch vụ, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết kết quả này cho thấy hình ảnh, thiết kế thương hiệu và những trải nghiệm mà Hãng mang đến đang nhận được sự yêu mến, tin tưởng của hành khách trong nước và quốc tế.

“Đây cũng là động lực để Vietnam Airlines tiếp tục lắng nghe ý kiến khách hàng, không ngừng nâng cao và hoàn thiện chất lượng dịch vụ trên mỗi hành trình và đưa những giá trị văn hóa Việt Nam tiếp tục được lan tỏa ra thế giới,” ông Tuấn khẳng định.

Những thành tích được ghi nhận trong năm 2026 cho thấy nỗ lực của Vietnam Airlines trong nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu. Trên nền tảng đó, Hãng tiếp tục mở rộng mạng bay, hoàn thiện trải nghiệm khách hàng và phát huy vai trò Hãng hàng không Quốc gia trong kết nối Việt Nam với thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế./.

Vietnam Airlines là "cánh chim đầu đàn” của ngành hàng không Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phát huy vai trò Hãng hàng không Quốc gia, là doanh nghiệp “cánh chim đầu đàn” của ngành hàng không, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế.