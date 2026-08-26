Sân bay Nội Bài dự kiến đón hơn 125.000 khách ngày cao điểm nghỉ lễ 2/9

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã triển khai đồng bộ các phương án khai thác, từ việc tối ưu hạ tầng, tăng cường nhân lực đến ứng dụng công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 29/8-2/9).

Theo dự báo, ngày 28/8 sẽ là ngày cao điểm nhất của đợt nghỉ lễ năm nay. Cảng Hàng không quốc tế ước tính sẽ phục vụ khoảng hơn 125.000 lượt hành khách, tăng 8% so với thường lệ và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, sản lượng cất hạ cánh dự kiến đạt 743 lượt chuyến bay, tăng 10% so với thường lệ và tăng 18% so với cùng kỳ.

Với việc Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng tham số điều phối slot (lượt cất/hạ cánh) tại Nội Bài từ 42 slot/giờ lên 44 slot/giờ trong khung thời gian từ 6h đến 23h55, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá việc nới trần khai thác này giúp các hãng hàng không có thêm dư địa tăng chuyến, giải tỏa áp lực và đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách.

Để đảm bảo giao thông thông suốt, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp chặt chẽ với Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài Nội Bài điều tiết khoa học các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga, linh hoạt điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và bố trí rõ ràng các khu vực đỗ xe. Phía trong nhà ga, cảng khai thác tối đa công suất của các quầy thủ tục, cửa ra tàu bay, băng chuyền hành lý và tăng cường nhân sự hỗ trợ trực tiếp tại các điểm có nguy cơ ùn ứ.

Hệ thống sinh trắc học cũng được ưu tiên vận hành thông suốt với bộ phận kỹ thuật túc trực thường xuyên. Cảng phối hợp với Công an cửa khẩu bố trí khu vực xuất nhập cảnh riêng cho công dân Việt Nam, làn riêng cho khách nước ngoài, phi hành đoàn… giúp hành khách làm thủ tục nhanh chóng.

Ngoài ra, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình phối hợp ra quyết định (A-CDM) giúp tối ưu hóa công tác điều hành hoạt động bay, nâng cao chỉ số đúng giờ.

Về đảm bảo chất lượng dịch vụ, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ tuân thủ nghiêm các quy định, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách kể cả các chuyến bay lúc sáng sớm, đêm muộn, chuẩn chỉnh tác phong, thái độ phục vụ hành khách.

Để đảm bảo hành trình đi lại được thuận lợi và nhanh chóng, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lưu ý hành khách khuyến khích chủ động check-in online qua web, ứng dụng di động, sử dụng tài khoản định danh VNeID hoặc kiosk check-in, kiosk sinh trắc học tại nhà ga để tiết kiệm thời gian xếp hàng tại quầy truyền thống; kiểm tra kỹ giấy tờ đi máy bay, quy định về hành lý, các đồ vật cấm, hạn chế lên máy bay.

Hành khách cũng cần chủ động tính toán thời gian di chuyển, có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế để hoàn tất các thủ tục hàng không, an ninh, hải quan một cách trọn vẹn nhất; tuân thủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại nhà ga để đảm bảo tiếp cận nhanh nhất và đúng quy định./.

Giá vé máy bay trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có dấu hiệu “hạ nhiệt” Giá vé máy bay dịp Quốc khánh 2/9 năm nay có dấu hiệu “hạ nhiệt” so với mọi năm, việc bổ sung thêm tải cung ứng đã giúp thị trường có thêm nhiều mức giá và khung giờ để hành khách lựa chọn.