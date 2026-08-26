Ôtô-Xe máy

Những loại phương tiện phải lắp thiết bị giám sát hành trình

Xe ôtô kinh doanh vận tải, xe ôtô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ và xe vận tải nội bộ là những loại phương tiện cần phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

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Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15, xe ôtô kinh doanh vận tải, xe ôtô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ và xe vận tải nội bộ là những loại phương tiện cần phải lắp thiết bị giám sát hành trình./.

(TTXVN/Vietnam+)
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An toàn Giao thông

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