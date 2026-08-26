Xuất hiện vết nứt dài 100m, tạm dừng lưu thông trên Quốc lộ 3B qua Thái Nguyên

Do ảnh hưởng của hoàn lưu của cơn bão số 4 (NARRA), tại Km182+320 trên tuyến Quốc lộ 3B (thuộc địa bàn thôn 1, xã Chợ Đồn) đã xảy ra sự cố sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường ước tính khoảng 40.000m3, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Nghiêm trọng hơn, sau khi đi kiểm tra điểm sạt lở đất này, lực lượng chức năng đã phát hiện một vết nứt kéo dài xuất hiện trên sườn núi tại tuyến Quốc lộ 3B đoạn qua xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên.

Theo ghi nhận, đỉnh vết cung trượt nằm cách mặt đường khoảng 40m, kéo dài dọc theo tuyến đường khoảng 100m. Một lượng đất đá rất lớn đang ở trạng thái rời rạc, mất ổn định và có nguy cơ sạt trượt xuống Quốc lộ 3B đe dọa trực tiếp đến an toàn của người và các phương tiện giao tham gia giao thông.

Do mức độ nguy hiểm cao và cung trượt có nguy cơ tiếp tục sạt lở, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đánh giá việc thi công dọn dẹp để thông tạm một làn đường ngay thời điểm này chưa thể thực hiện, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động cũng như an toàn giao thông cho người dân.

Ông Nghiêm Văn Thép, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết, để phòng tránh rủi ro, Sở Xây dựng tỉnh đã chính thức phát thông báo cấm lưu thông đoạn từ Km178+100 đến Km184+600 trên quốc lộ 3B, đồng thời bố trí phương án phân luồng giao thông tạm thời cho các phương tiện.

Sở Xây dựng tỉnh đã chính thức phát thông báo cấm lưu thông đoạn từ Km178+100 đến Km184+600 trên quốc lộ 3B, đồng thời bố trí phương án phân luồng giao thông tạm thời cho các phương tiện. (Ảnh TTXVN phát)

Hướng đi từ xã Chợ Đồn về trung tâm phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân: Tất cả các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 3B đến Km184+600 rẽ trái vào Quốc lộ 3C tại Km67+900 đi đến Km37+300 rẽ trái vào ĐT.254B (Km0+00) đi hết tuyến ĐT.254B (Km22+500) rẽ phải ra quốc lộ 3B (Km169+100) để đi về phường Bắc Kạn, Đức Xuân và ngược lại.

Xe máy và ôtô con dưới 7 chỗ có thể đi theo quốc lộ 3B đến Km184+600 rẽ trái vào quốc lộ 3C (Km67+900) đến Km66+700 rẽ trái đi theo đường Bằng Lũng - Đại Sảo nhập vào ĐT.254B tại Km18+700 đi đến cuối tuyến ĐT.254B rồi rẽ phải ra quốc lộ 3B (Km169+100).

Hướng đi từ xã Chợ Đồn về trung tâm phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) Các phương tiện di chuyển trên quốc lộ 3B đến Km184+600 rẽ trái vào Quốc lộ 3C tại Km67+900 đi theo Quốc lộ 3C đến xã Định Hóa và tuân thủ theo hệ thống biển báo hướng dẫn để về trung tâm phường Phan Đình Phùng (và ngược lại).

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đồng thời đề nghị chính quyền địa phương xã Chợ Đồn, xã Yên Phong cùng lực lượng công an phối hợp túc trực, điều tiết giao thông. Người dân cần chủ động nắm thông tin và lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp để đảm bảo an toàn./.

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