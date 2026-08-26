Sạt lở ảnh hưởng trường học, Lạng Sơn khẩn trương khoanh vùng nguy hiểm

Do ảnh hưởng của mưa bão số 4, khu vực sườn đồi phía sau Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Công Sơn, xã Công Sơn, tỉnh Lạng Sơn bị sạt lở.

Ngay sau khi có thông tin, phóng viên TTXVN đã theo đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, do Phó Giám đốc Đặng Hồng Cường dẫn đầu tiếp cận Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Công Sơn trong chiều 25/8.

Ngôi trường nằm ở độ cao 600m so với mực nước biển. Do mưa lớn nhiều ngày nên cả hai con đường dẫn lên ngôi trường này một số đoạn bị đất đá sạt lở, ô tô phải dừng cách điểm trường khoảng 3km để thành viên trong đoàn băng qua điểm sạt lở, sau đó nhờ cán bộ nhà trường hỗ trợ chở bằng xe máy lên trường.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, khu vực sạt lở nằm phía sau khuôn viên trường, có chiều rộng khoảng 60m; địa hình hiểm trở, sườn vực dốc sâu khoảng 300m. Sự cố đang đe dọa một bể nước, một trạm bơm, một khu vệ sinh, một phần bếp ăn và khoảng 60 m hàng rào sắt.

Thực tế tại hiện trường thời điểm này, các khối phòng học chính và khu ở bán trú chưa bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, sau nhiều ngày mưa lớn nền đất còn ngậm nước, nguy cơ tiếp tục sụt, trượt vẫn hiện hữu.Vì vậy, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn đều thống nhất cho rằng, việc đánh giá mức độ an toàn phải được thực hiện thận trọng, có ý kiến của cơ quan chuyên môn; không chủ quan hoặc chỉ đánh giá bằng quan sát bên ngoài.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Đặng Hồng Cường yêu cầu, nhà trường khẩn trương khoanh vùng, dựng rào chắn, biển cảnh báo và bố trí người trực, không để học sinh, cán bộ, giáo viên và người không có nhiệm vụ đến gần khu vực nguy hiểm.

Những công trình có dấu hiệu hư hỏng phải tạm ngừng sử dụng. Nhà trường chủ động bố trí khu vệ sinh, téc chứa nước, phương án cấp nước và khu vực bếp ăn thay thế; kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, nước, phòng học, phòng ở bán trú và điều kiện an toàn thực phẩm trước khi đón học sinh.

Nhà trường duy trì theo dõi 24/24 giờ đối với các vết nứt, hiện tượng lún, trượt; chuẩn bị sẵn phương án di chuyển người và tài sản khi xuất hiện dấu hiệu bất thường; thông tin đầy đủ cho phụ huynh về tình trạng giao thông và phương án đưa, đón học sinh an toàn.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Công Sơn phối hợp, hỗ trợ nhà trường bố trí lực lượng cảnh giới khu vực sạt lở; khắc phục các điểm ách tắc trên đường vào trường; hỗ trợ bảo đảm nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường và các điều kiện thiết yếu phục vụ học sinh bán trú.

Đồng thời, xã phối hợp với cơ quan chuyên môn khảo sát địa chất, xác định phạm vi nguy hiểm, đề xuất biện pháp xử lý trước mắt và phương án chống sạt lở lâu dài; rà soát, tổng hợp thiệt hại, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Đặng Hồng Cường làm việc với lãnh đạo xã Công Sơn và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Công Sơn về sự cố sạt lở. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Theo đánh giá ban đầu, sự cố chưa ảnh hưởng trực tiếp đến các khối phòng học và phòng ở bán trú. Các công trình phụ trợ bị ảnh hưởng sẽ được bố trí phương án thay thế. Vì vậy, nhà trường vẫn chuẩn bị tổ chức khai giảng đúng thời gian quy định. Việc dạy học, ăn, ở và sinh hoạt của học sinh không bị gián đoạn. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn lưu ý, những khu vực chưa bảo đảm an toàn phải dừng sử dụng.

Về giải pháp lâu dài, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Công Sơn xác định đầy đủ mức độ thiệt hại, tổng hợp và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để các cơ quan chuyên môn khẩn trương khảo sát, đánh giá kỹ thuật; xem xét bố trí kinh phí xử lý taluy, xây dựng công trình chống sạt lở, hoàn thiện hệ thống thoát nước; khôi phục bể nước, trạm bơm, khu vệ sinh, bếp ăn, hàng rào và các công trình phụ trợ bị ảnh hưởng. Đồng thời, ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường vào trường, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân dân.

Thầy Nguyễn Mạnh Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Công Sơn thông tin, trường được xây dựng năm 2003, tổng diện tích 4.077m2, trên địa bàn thôn Nhọt Nặm của xã. Năm học 2026-2027 trường có 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 206 học sinh 100% là dân tộc Dao theo học.

Do mưa lớn kéo dài từ hoàn lưu cơn bão số 4, khu vực sườn đồi phía sau dãy lớp học của nhà trường đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất và tiến sát (cách 2m) các công trình phụ trợ (trạm bơm, bể nước, nhà vệ sinh, bếp), cách chân tường phòng học 6,5m. Sự cố sạt lở đã làm một khối lượng đất đá lớn (hơn 1.000m3) trượt xuống độ sâu khoảng 300m; đồng thời gây nguy cơ sụt lún một số công trình phụ trợ của nhà trường, bao gồm: trạm bơm, bể nước, nhà vệ sinh, bếp.

Trước mắt, trường sẽ không chứa nước vào bể, di chuyển téc đi chỗ khác, không sử dụng nhà vệ sinh ở đó, căng bạt hạn chế nước mưa, làm rào chắn cảnh báo, phân công bảo vệ trực thường xuyên, tham mưu đề xuất với cấp trên hỗ trợ khắc phục... để đảm bảo an toàn đủ điều kiện sinh hoạt cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

“Sự cố sạt lở không ảnh hưởng đến việc khai giảng năm học mới tới đây. Các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới vẫn diễn ra bình thường,” thầy Nguyễn Mạnh Hà khẳng định.

Ông La Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Công Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện xã đã huy động lực lượng cùng nhà trường tổ chức các biện pháp ngăn nước bề mặt chảy xuống khu vực sạt lở bằng cách cắt nước, hạn chế đất ngấm nước tiếp tục sạt, phủ bạt che ngăn nước mưa xuống khu vực sạt lở. Nhà trường xây dựng phương án ứng phó, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động dạy và học trong năm học mới. Đến ngày 26/8, bão số 4 đã khiến trên địa bàn xã có 92 điểm sạt lở, cơ bản đã xử lý để lưu thông xe máy, hiện còn 10 điểm đang tiếp tục khắc phục.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Công Sơn căng dây không để học sinh, cán bộ, giáo viên và người không có nhiệm vụ đến gần khu vực sạt lở nguy hiểm. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, cập nhật đến ngày 25/8, bão số 4 đã làm 10 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, gồm 9 trường học và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 1,6 tỷ đồng; trong đó, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Công Sơn có giá trị thiệt hại lớn nhất, ước khoảng 500 triệu đồng.

Với tinh thần không thể để thiên tai làm gián đoạn quyền học tập của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát thiệt hại, khoanh vùng nguy hiểm, di chuyển tài sản, vệ sinh trường lớp và kiểm tra toàn bộ điều kiện an toàn; đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường phối hợp huy động lực lượng hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả mưa lũ. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh không chỉ phải tổ chức khai giảng đúng lịch, mà quan trọng hơn là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh khi các em trở lại trường./.

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