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Việt Nam đứng đầu về số du học sinh tại Hàn Quốc

Việc Việt Nam lần đầu là quốc gia có số du học sinh đông nhất tại Hàn Quốc cho thấy quy mô giao lưu giáo dục giữa hai nước tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh số lượng du học sinh tại Hàn Quốc tăng.

Nhật Hưng
Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc diễn ra vào tháng 7/2026 thu hút gần 1.000 sinh viên đến từ 31 chi hội sinh viên Việt Nam trên toàn Hàn Quốc. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)
Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc diễn ra vào tháng 7/2026 thu hút gần 1.000 sinh viên đến từ 31 chi hội sinh viên Việt Nam trên toàn Hàn Quốc. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, “Thống kê giáo dục cơ bản năm 2026” do Bộ Giáo dục và Viện Phát triển giáo dục Hàn Quốc (KEDI) công bố ngày 26/8, cho thấy số du học sinh nước ngoài tại các cơ sở giáo dục đại học của nước này trong năm nay đạt 307.464 người, tăng 54.030 người, tương đương với mức 21,3%, so với năm 2025 và lần đầu vượt 300.000 người.

Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu về số lượng du học sinh tại Hàn Quốc, với 96.834 người, chiếm 31,5% tổng số. Trung Quốc đứng thứ hai với 78.890 người, chiếm 25,7%; tiếp theo là Uzbekistan (20.876 người), Nepal (20.118 người) và Mông Cổ (17.189 người).

Cùng với sự gia tăng nhanh số du học sinh nước ngoài, số học sinh có yếu tố di cư tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hàn Quốc cũng tiếp tục tăng.

Năm 2026, nhóm này đạt 210.838 học sinh, tăng 8.630 em, tương đương với mức 4,3%, so với năm trước, trong khi tổng số học sinh các cấp giảm 189.007 em, xuống còn 5,36 triệu em.

Theo thống kê, số học sinh có yếu tố di cư tiếp tục tăng trong bối cảnh tổng số học sinh tại Hàn Quốc giảm do tỷ lệ sinh thấp. Trong nhóm này, học sinh có cha hoặc mẹ là người nước ngoài chiếm tỷ lệ đáng kể.

Việc Việt Nam lần đầu trở thành quốc gia có số du học sinh đông nhất tại Hàn Quốc cho thấy quy mô giao lưu giáo dục giữa hai nước tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh số lượng du học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc tăng mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)
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