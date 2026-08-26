Biến ý chí thành hành động để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác toàn diện Việt Nam-Singapore

Chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 24-25/8 đã kết thúc thành công.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

- Xin Bộ trưởng cho biết kết quả nổi bật của chuyến thăm chính thức của đồng chí Trần Cẩm Tú tới Singapore và kỳ họp lần thứ nhất Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất của đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã thành công rất tốt đẹp, đạt mức cao các mục tiêu đề ra, với nhiều kết quả cụ thể.

Trước hết, có thể thấy Chính phủ Singapore và đảng Hành động Nhân dân Singapore đều đặc biệt coi trọng chuyến thăm và cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng. Lãnh đạo Singapore đã đón tiếp đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức trọng thị, thân tình.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có chương trình làm việc rất phong phú, thực chất; trong đó có các cuộc hội đàm, hội kiến, trao đổi sâu rộng với các lãnh đạo cấp cao nhất của Chính phủ Singapore và đảng Hành động Nhân dân Singapore, như Tổng thống Tharman Shanmugaratnam, Thủ tướng-Tổng Thư ký đảng Hành động Nhân dân Lawrence Wong, Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng, Chủ tịch đảng Hành động Nhân dân Singapore Desmond Lee, Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng điều phối An ninh quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ K. Shanmugam. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đã thăm, chứng kiến hoạt động ở cơ sở của đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hai là, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo Singapore đã trao đổi trên tinh thần cởi mở, tin cậy về nhiều nội dung hợp tác giữa hai nước cũng như giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Hành động Nhân dân Singapore, thống nhất nhiều định hướng quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác Việt Nam-Singapore. Hai bên nhấn mạnh việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước, hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ba là, Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất - cơ chế đối thoại chiến lược đầu tiên mà Đảng Cộng sản Việt Nam thiết lập với một chính đảng nước ngoài, do đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Tổng Thư ký đảng Hành động Nhân dân Singapore đồng chủ trì, đã diễn ra rất hiệu quả, thực chất.

Đây là bước triển khai cụ thể và rất sớm các thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm Singapore tháng 5 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đúng theo tư duy “hành động” - biến ý chí thành hành động, quyết sách thành kết quả mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu rõ, qua đó đẩy mạnh quan hệ kênh đảng đi vào chiều sâu, định hướng chung cho quan hệ Việt Nam-Singapore, nhất là trên những lĩnh vực trọng tâm, chiến lược, tạo điều kiện làm sâu sắc hơn nữa hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai bên đã trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề chiến lược cùng quan tâm về đào tạo nguồn nhân lực và kết nối công nghệ; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác cùng có lợi, tin cậy chính trị; thống nhất thông qua Kết luận Đối thoại chiến lược lần thứ nhất với những định hướng hợp tác tổng thể nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và một số kế hoạch, dự án hợp tác cụ thể, gồm Thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ giai đoạn 2027-2029, Tuyên bố chung về Chiến lược kết nối công nghệ.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai Kỳ họp lần thứ hai Đối thoại chiến lược tại Việt Nam trong năm 2027.

Kỳ họp lần thứ nhất cơ chế Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore đã góp phần mở ra kênh trao đổi thường xuyên, trực tiếp để lãnh đạo hai bên chia sẻ quan điểm, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề có tính chiến lược, thời sự.

Với những kết quả quan trọng đạt được, chuyến thăm góp phần rất hiệu quả tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa hai Đảng, hai nước, tạo nền tảng chính trị vững chắc để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển ngày càng thực chất, toàn diện.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

- Xin Bộ trưởng cho biết thêm ý nghĩa các văn kiện về hợp tác đào tạo và kết nối công nghệ được hai bên ký kết, thông qua nhân dịp Đối thoại chiến lược lần này?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Hai bên đã thông qua Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giai đoạn 2027-2029, Tuyên bố chung về Chiến lược kết nối công nghệ. Đây đều là những lĩnh vực có vai trò trọng tâm, then chốt đối với sự phát triển dài hạn trong giai đoạn mới của cả Việt Nam và Singapore.

Chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của mỗi nước, trên cơ sở tin cậy chính trị ngày càng cao, Lãnh đạo hai bên nhất trí duy trì, mở rộng, nâng tầm các chương trình hợp tác đào tạo cán bộ với một kế hoạch triển khai rất cụ thể cho giai đoạn 2027-2029, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột trong quan hệ song phương.

Đặc biệt, hai bên lần đầu tiên có một Tuyên bố chung về Chiến lược kết nối công nghệ, nhấn mạnh hợp tác đồng kiến tạo, đồng nghiên cứu và đồng phát triển, hướng tới một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, kinh tế số; kết nối các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức đổi mới sáng tạo; phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Đây là sự khẳng định cam kết đưa hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Singapore. Những nội dung này thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc phấn đấu hiện thực hóa tầm nhìn chung đưa Việt Nam và Singapore trở thành những đối tác công nghệ chiến lược hàng đầu ở Đông Nam Á.

- Xin Bộ trưởng cho biết những phương hướng triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức vừa qua?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Trên cơ sở các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm, hai bên cần phối hợp chặt chẽ, trong đó các cơ quan liên quan của Việt Nam cần phát huy sự chủ động, tư duy “hành động," để tập trung tổ chức triển khai, sớm đưa các kế hoạch vào thực tế.

Trước hết, cần xây dựng kế hoạch triển khai sớm, hiệu quả ngay từ bước đầu những nội dung đã thống nhất về hợp tác đào tạo cán bộ trong giai đoạn 2027-2029 tới đây.

Bên cạnh đó, hai bên cần đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ để Việt Nam có thể tham khảo, học tập kinh nghiệm của Singapore một cách thiết thực, hiệu quả nhất trong việc xây dựng một trường đào tạo chính sách công tầm quốc tế tại Việt Nam. Đây là những đóng góp rất quan trọng, thiết thực cho việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng phục vụ sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan trao Tuyên bố chung về Chiến lược Kết nối Công nghệ Việt Nam-Singapore. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thứ hai, thúc đẩy triển khai mô hình kết nối nhà nước - doanh nghiệp-viện nghiên cứu trong các lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước, như các hình thức kinh tế dữ liệu, bán dẫn, công nghệ sinh học, Chính phủ số, y tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP); từng bước chuyển dịch hợp tác sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao hơn, phù hợp với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam và phát huy được những thế mạnh của Singapore. Xác định rõ các chương trình, dự án cụ thể, có lộ trình và sản phẩm đầu ra rõ ràng, để khai thác tối đa tiềm năng và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Mục tiêu cao hơn là hai nước cùng hướng tới tạo dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có tính cộng hưởng, trong đó các chủ thể của hai nước có thể đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất - cùng tạo ra công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và các mô hình kinh doanh mới. Việt Nam và Singapore không chỉ tiếp nhận hay trao đổi công nghệ, mà có thể cùng nhau tạo ra giá trị, phục vụ nhu cầu phát triển của hai nước.

Thứ ba, để những kết quả của chuyến thăm thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng là bảo đảm sự tham gia đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Với tư duy và yêu cầu phát triển mới của đất nước, các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt đầy đủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, phát huy tối đa các trọng tâm hợp tác hai bên đã thống nhất, biến thỏa thuận thành chương trình, kế hoạch và dự án cụ thể của lĩnh vực, địa phương mình, với mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm triển khai rõ ràng, lấy hiệu quả thực chất và lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Trên nền tảng tin cậy chính trị cao, với tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, chúng tôi trông đợi các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp hai nước sẽ xây dựng được những mô hình hợp tác, sản phẩm và giá trị mới, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của hai nước.

- Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!./.

Một số nội dung quan trọng trong Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore Trong khuôn khổ Đối thoại, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore về Chiến lược Kết nối công nghệ, góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.