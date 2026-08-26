Một năm đã qua của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang

Ngày 24/8, Quốc hội bấm nút thông qua Luật Phát triển Đô thị - cơ hội vàng cho Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị phát triển.

Ngày 25/8/2026 là tròn 1 năm ông Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Một năm trong bối cảnh "vừa chạy vừa xếp hàng" để từng ngày "ngay hàng thẳng lối" hơn sau cuộc sáp nhập, sắp xếp và cải cách toàn diện. Nhưng, 1 năm trên cương vị người đứng đầu một thành phố lớn với những bước đi chắc chắn, mạch lạc và quan trọng, từng sản phẩm cụ thể đã bước đầu hiện diện, thì đó có thể xem là "nói được làm được, làm ra kết quả thật" - xin mượn chính lời Bí thư đã phát biểu.

Cũng là thiên thời, địa lợi, trong bối cảnh sáp nhập, khi không gian phát triển của các tỉnh, thành phố đều mở rộng, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, việc ra đời khung thể chế-pháp luật tương thích là yêu cầu tất yếu. "Nhân hòa" cũng chính là ở chỗ đó.

Sau Nghị quyết 260 của Quốc hội (nâng cấp từ Nghị quyết đặc thù 98), tiếp đến Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới và sự ra đời của Luật Phát triển Đô thị, "combo" này đã hoàn thiện từ tầm nhìn, định hướng đến pháp điển và công cụ thực thi cho mục tiêu phát triển.

Xét từ phạm vi địa phương, nỗ lực tập trung để có được bộ thể chế tiến bộ, vượt trội này là thành quả của ý chí, năng lực, trách nhiệm tập thể. Song, dấu ấn của người đứng đầu, với tư duy khoa học, bám sát thực tiễn đi cùng tư chất hành động là tiên quyết cho đoàn tàu tăng tốc, về đích.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 25/8/2025, phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang "mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn" cho gần 14 triệu dân thành phố." Và mong muốn ấy đã được bắt đầu bằng cú tháo treo những mảnh đất công bị bỏ hoang nhiều năm, nhanh chóng biến nó thành những công viên, khu sinh hoạt công cộng cho người dân thành phố. Những lá phổi nhỏ của thành phố đang dần được hồi sinh.

Một trong những nơi ấy, còn có cả không gian dành cho tưởng niệm và hàn gắn, cho ký ức tập thể mà từ đó, con người biết cách đi tới tương lai bền vững hơn.

Không những thế, nó đi cùng cam kết của người đứng đầu Đảng bộ thành phố: "Chung cư cao tầng sẽ không mọc ở trung tâm nữa."

Cũng là công tác chỉnh trang đô thị nhưng dự án khu Mả Lạng, chợ Gà-Gạo lại mở ra một câu chuyện khác. Đó là việc làm đẹp bộ mặt đô thị đi cùng mục tiêu "bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân của dự án" - ngay trên khu đất vàng của trung tâm thành phố.

Cuộc sống tốt đẹp của một bộ phận dân cư ở khu Mả Lạng trong 14 triệu dân thành phố đã và đang được kiến tạo như thế!

Một năm qua, thử nhận diện trên tổng quan sẽ thấy năng lực kiến tạo (trong chỉ đạo) của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang thể hiện chiều sâu. Khi ông nói "không xây cao ốc ở khu lõi trung tâm" để hạn chế kẹt xe, ùn tắc, ô nhiễm thì đi kèm là chủ trương giãn dân ra các khu vành đai, ngoại thành cùng với mạng lưới giao thông công cộng đang được ưu tiên triển khai.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Khi ông cam kết "cùng thắng" thì sẵn sàng trực tiếp lắng nghe, tìm đúng địa chỉ để tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp. Nỗ lực tạo dựng các doanh nghiệp nội địa lớn nhưng cũng cho thấy chỉ đạo tập trung để hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khi ông xác tín những lĩnh vực trụ cột (khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tuần hoàn xanh) thì trao luôn những điều kiện tối ưu để có được sản phẩm đầu ra. Việc thành lập đô thị khoa học công nghệ, lấy Becamex làm trụ cột là một lựa chọn khôn ngoan. Khai thác nền tảng có sẵn, rút ngắn "con đường" từ nghiên cứu ra sản phẩm và tiếp cận thị trường để các thành tựu nghiên cứu khoa học phải sớm phục vụ con người.

Khi ông thể hiện khát vọng đất nước "đi cùng thời đại," ông sẵn sàng chào đón và ngồi xuống lắng nghe những startup khởi nghiệp công nghệ.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mang đến tinh thần cởi mở, học hỏi và hợp tác cùng phát triển với những định chế tài chính mới, những mô hình kinh tế mở

Ông mang đến tinh thần cởi mở, học hỏi và hợp tác cùng phát triển với những định chế tài chính mới, những mô hình kinh tế mở. "Gói" Trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Khu thương mại tự do, Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Cảng trung chuyển quốc tế… là minh chứng rõ nét mà Trung ương đã chọn và "yên tâm khi giao việc lớn" - lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chiều 27/4/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Một năm, ông gieo vào lòng người những mầm tin cậy, như cách ông nói và làm, nói những lời chân thật: "Năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh không phải là năm chạy thử, mà là năm nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật, đo đếm thật để tạo ra kết quả thật, có thể nhìn thấy và đánh giá được" - phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ về phát triển khoa học-công nghệ và chuyển đổi số.

Hay "việc sắp xếp công chức không vội vã mà cần có lộ trình, triển khai linh hoạt, hài hòa, khuyến khích chuyển đổi trong nội bộ cấp xã và đào tạo thực chất" - phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy ngày 15/12/2025.

"Luật phải có sự cạnh tranh. Luật tạo động lực ở chỗ để người ta đọc luật xong hào hứng muốn làm" - phát biểu tại phiên thảo luận Quốc hội...

Một năm, không phải để vẽ một chân dung nhưng ít nhất cũng là dịp nhìn lại những thành quả mà thành phố này đã và đang tạo dựng được, những điều mà từ đối tác-doanh nghiệp đến khách hàng, người thụ hưởng - nhân dân đều có thể kiểm chứng và đánh giá được.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Dương. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Tại lễ nhận chức, tân Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang có nói: "Đừng nghĩ mình ở đâu đấy, là người Thành phố Hồ Chí Minh gốc hay đến từ Bình Dương, đến từ Vũng Tàu mà thay vào đó hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất, trong kỷ nguyên mới, một không gian phát triển mới."

Nhớ một nguyên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trước đây từng nói với người viết bài: Khi ông ngồi chủ trì cuộc họp Ban thường vụ Thành ủy mới nhận ra anh em hầu hết đều đến từ các miền, cái hay và cũng là cái may của thành phố này là ở chỗ đó, không ai cục bộ mà toàn vì đại cuộc, vì tình yêu dành cho thành phố.

Nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên từng nói so với thời gian gắn bó với thành phố, hiểu thành phố, ông còn ít hơn rất nhiều người. Nên tình yêu và cả những đòi hỏi, kỳ vọng của người dân là rất lớn, rất đáng trân trọng.

Giờ thì đồng hương của ông cũng đang có được tình yêu và sự kỳ vọng ấy, ở nhiều người, trong đó có tôi./.

Tàu metro vào ga Rạch Chiếc, tuyến số 1 Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

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