SpaceX đầu tư 100 tỷ USD xây cơ sở phóng mới tại Louisiana

Tập đoàn hàng không vũ trụ và công nghệ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đang tiếp tục thúc đẩy việc mở rộng hoạt động xuống miền Nam nước Mỹ với kế hoạch xây dựng một cơ sở phóng mới trị giá 100 tỷ USD tại bang Louisiana.

Trong một tuyên bố chung, Văn phòng Phát triển Kinh tế Louisiana cho biết SpaceX sẽ thành lập Starbase, Louisiana tại hạt Vermillion nhằm “hỗ trợ hàng nghìn vụ phóng mỗi năm.”

Sau khi được xây dựng, Starbase, Louisiana sẽ trở thành cơ sở phóng chính cho Starship - tên lửa đang được SpaceX phát triển. Đây là loại tên lửa lớn nhất từng được chế tạo hoặc bay và được thiết kế để có thể tái sử dụng hoàn toàn.

Tỷ phú Elon Musk có tham vọng mở rộng mạnh mạng lưới vệ tinh Starlink của SpaceX, phóng các trung tâm dữ liệu lên quỹ đạo và một ngày nào đó đưa con người định cư trên sao Hỏa.

Những tham vọng này, cũng như cơ sở cho mức định giá gần 2.000 tỷ USD của SpaceX, phụ thuộc vào thành công của Starship.

Trong một video được đăng trên trang web của công ty hôm 25/8, SpaceX cho biết quá trình tìm kiếm địa điểm để xây dựng các bệ phóng và có nguồn nhiên liệu dồi dào phục vụ hoạt động đã kéo dài khoảng 7 năm.

Trong video này, ông Musk cho biết SpaceX sẽ mang khoảng 10.000 việc làm thực sự hấp dẫn tới Louisiana cùng với sân bay vũ trụ này.

Trong thông báo hôm 25/8, SpaceX cho biết công ty sẽ thực hiện một dự án “khôi phục bờ biển mang tính lịch sử” tại Louisiana, phối hợp với chính quyền bang để “khôi phục các vùng đầm lầy” và bảo đảm các vùng đất ngập nước xung quanh cơ sở mới sẽ có “biện pháp bảo vệ trước bão.”

Trước đây, SpaceX từng phải đối mặt với sự phản đối của cộng đồng, các vụ kiện và tiền phạt sau những vi phạm về môi trường tại cơ sở Starbase đầu tiên ở Boca Chica, Texas.

Hoạt động của SpaceX tại Louisiana diễn ra sau khi ông Musk chuyển hoạt động từ California sang Texas, Tennessee và Mississippi. SpaceX cho biết Louisiana là địa điểm phóng thứ tư của công ty./.

NASA công bố ảnh về hố va chạm do tên lửa SpaceX tạo ra trên Mặt Trăng Các bức ảnh được tàu quỹ đạo LRO chụp trong khoảng thời gian từ ngày 11-12/8, cho thấy hố va chạm hình thành sau khi tầng trên của tên lửa Falcon 9 của SpaceX đâm vào bề mặt Mặt Trăng hôm 5/8.

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