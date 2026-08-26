Nghị quyết 68-NQ/TW: Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải nâng chất để hội nhập sâu

Chiếm tỷ trọng cao trong cấu trúc nền kinh tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mang tính bước ngoặt là chuyển dịch từ mục tiêu củng cố quy mô sang yêu cầu phải nâng cao chất lượng nội tại để hội nhập sâu rộng.

Nhằm làm rõ hơn những định hướng chiến lược trong giai đoạn mới đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) Nguyễn Văn Thân đã có cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang dành sự quan tâm đặc biệt đến các quyết sách kinh tế vĩ mô. Ông cho biết về những tác động từ các nghị quyết, chính sách hỗ trợ mới nhất của Quốc hội và Chính phủ đối với thực tiễn sản xuất kinh doanh hiện nay?

Ông Nguyễn Văn Thân: Cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là khu vực hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang đón nhận những tín hiệu chính sách với sự phấn khởi và niềm tin rất lớn.

Chúng tôi đặc biệt ghi nhận và trân trọng sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ trong việc trình và đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp ngay tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Bên cạnh đó, việc tiếp tục nghiên cứu để trình Quốc hội thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Kỳ họp tháng 10 sắp tới cũng là một động thái chiến lược.

Những chỉ đạo quyết liệt này từ Thủ tướng và Quốc hội không chỉ là giải pháp tài chính ngắn hạn, mà thực sự đang tạo ra một động lực lớn, tiếp sức cho cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực sản xuất, kinh doanh, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Đây là sự hậu thuẫn vững chắc để doanh nghiệp an tâm tái đầu tư và duy trì nhịp độ hoạt động.

- Trong bối cảnh nền kinh tế đang có những đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng tăng trưởng, những định hướng chiến lược gần đây của Hiệp hội luôn nhấn mạnh đến việc thay đổi phương thức hoạt động. Vậy, định hướng sẽ được hiện thực hóa như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Thân: Thực hiện tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chúng tôi xác định không thể chỉ dừng lại ở việc gỡ khó mang tính sự vụ. Mục tiêu cốt lõi là giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tự phát triển, tự đổi mới và cạnh tranh trong dài hạn.

Cụ thể, hiệp hội đã đưa vào vận hành nền tảng dùng chung mang tên VINASME. Đây là bước đi nhằm hình thành một hệ sinh thái số phục vụ trực tiếp cho hội viên, doanh nghiệp và cả các hộ kinh doanh. Thông qua nền tảng này, chúng tôi tăng cường kết nối thông tin, tri thức, mở rộng thị trường, tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và tìm kiếm đối tác.

Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc hiệp hội sẽ chuyển dịch từ phương thức hoạt động truyền thống sang nền tảng số, từ việc chỉ phản ứng khi doanh nghiệp có nhu cầu sang việc chủ động dự báo xu hướng và kiến tạo cơ hội mới cho họ. Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường thuận lợi để doanh nghiệp dám đầu tư, dám đổi mới, dám mở rộng sản xuất và tự tin vươn ra thị trường quốc tế.

(Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

- Chính phủ luôn đặt ra kỳ vọng doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành nền tảng vững chắc và nguồn bổ sung cho doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn. Để hiện thực hóa chỉ đạo này, hiệp hội sẽ có những chương trình hành động trọng tâm nào nhằm nâng cao chất lượng nội tại của cộng đồng doanh nghiệp?

Ông Nguyễn Văn Thân: Sự kỳ vọng này là mục tiêu xuyên suốt mà hiệp hội hướng tới. Hiệp hội nhận thức rất rõ rằng, để một cộng đồng doanh nghiệp thực sự mạnh, không chỉ đo đếm bằng quy mô vốn hay doanh thu, mà còn được đánh giá qua năng lực đổi mới, văn hóa kinh doanh, sự tuân thủ pháp luật và những đóng góp thiết thực cho xã hội, cộng đồng.

Do đó, hiệp hội cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Hiệp hội sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu là giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và từng bước vươn ra khu vực cũng như quốc tế.

Bên cạnh đó, hiệp hội đặc biệt chú trọng việc xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam có bản lĩnh, trí tuệ, có đạo đức kinh doanh và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

- Với hơn 1 triệu doanh nghiệp và hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước, việc tập hợp và đại diện tiếng nói cho khu vực này là một thách thức không nhỏ. Hiệp hội có chiến lược gì để củng cố tổ chức, xứng đáng là "mái nhà chung" của cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn tới?

Ông Nguyễn Văn Thân: Xây dựng một hiệp hội mạnh cả về "chất" và "lượng" là ưu tiên hàng đầu. Về chất lượng, hiệp hội tập trung nâng cao năng lực hội viên, mở rộng và nâng tầm quan hệ đối tác cả trong nước và quốc tế, đồng thời xây dựng một đội ngũ cán bộ hiệp hội chuyên nghiệp, trách nhiệm và hiệu quả. Về chiều sâu hoạt động, hiệp hội sẽ nâng cao chất lượng các hoạt động tham vấn, phản biện và xây dựng chính sách.

Chúng tôi đóng vai trò cầu nối, truyền tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến doanh nghiệp, đồng thời phản ánh trung thực, trách nhiệm tiếng nói, nguyện vọng của doanh nghiệp đến các cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt, về phạm vi đại diện, chúng tôi định hướng không chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà sẽ từng bước mở rộng và thực hiện tốt hơn vai trò đại diện đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Đây là một lực lượng rất đông đảo và đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của nền kinh tế. Chúng tôi nỗ lực để VINASME thực sự trở thành một "mái nhà chung" đoàn kết, hợp tác và phát triển; nơi mọi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đều có thể tìm thấy tiếng nói đại diện, cơ hội hợp tác và sự đồng hành thiết thực.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

Thủ tướng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành nguồn bổ sung liên tục cho doanh nghiệp lớn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành nền tảng vững chắc và nguồn bổ sung liên tục cho lớp doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp lớn.