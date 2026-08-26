Văn hóa

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động dịp Quốc khánh 2/9

Thành phố Hà Nội kỷ niệm 81 năm Quốc khánh với các hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm và pháo hoa, tạo không khí vui tươi, tự hào dân tộc.

info-ha-noi-to-chuc-nhieu-hoat-dong-dip-quoc-khanh-29.jpg

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, triển lãm và vui chơi, giải trí, phục vụ nhân dân và du khách.

Việc tổ chức đồng bộ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, vui chơi, trải nghiệm và bắn pháo hoa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại trong dịp Quốc khánh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#81 năm Quốc khánh #hoạt động văn hóa #bắn pháo hoa #Hà Nội TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Quốc khánh 2/9

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khẩn trương hoàn thiện các mô hình đèn Trung Thu. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Giữ nét văn hóa cộng đồng đặc sắc ở Tuyên Quang

Tại Tuyên Quang, làm mô hình Trung Thu đã trở thành hoạt động văn hóa cộng đồng đặc sắc, mỗi mùa hội, hàng trăm mô hình được sáng tạo với nhiều hình dáng, tạo nên không gian Trung Thu rực rỡ, hấp dẫn.