Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động dịp Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, triển lãm và vui chơi, giải trí, phục vụ nhân dân và du khách.
Việc tổ chức đồng bộ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, vui chơi, trải nghiệm và bắn pháo hoa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại trong dịp Quốc khánh./.