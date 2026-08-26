Đồng Tháp mở thêm nhiều trải nghiệm để du khách cảm nhận đời sống bình dị

Tỉnh Đồng Tháp đang là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn với những công trình chứa đựng dấu ấn lịch sử và giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng.

Từ những di tích đậm dấu ấn văn hóa đến các mô hình du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm cùng người dân, mỗi điểm đến mở ra cách khác nhau để du khách khám phá, cảm nhận nét đẹp riêng có của địa phương.

Du khách thích thú trải nghiệm

Được xây dựng vào đầu thế kỷ XIX, chùa Vĩnh Tràng (phường Mỹ Phong) là một địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến với Đồng Tháp. Trải qua hơn 200 năm, ngôi chùa vẫn lưu giữ những nét kiến trúc Á-Âu, các bộ phù điêu Bát Tiên cưỡi thú và các bộ tượng cổ làm bằng đồng, gỗ từ đầu thế kỷ XX.

Bên cạnh ý nghĩa tôn giáo, vẻ đẹp kiến trúc-nghệ thuật, ngôi chùa còn mang giá trị lịch sử khi từng là nơi che giấu nhiều nhà yêu nước, cung cấp hậu cần cho phong trào cách mạng.

Từ những giá trị đó, năm 1984, chùa Vĩnh Tràng được xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của một điểm đến văn hóa trên hành trình khám phá Đồng Tháp.

Chùa Vĩnh Tràng (phường Mỹ Phong) là một trong những di tích thu hút đông du khách đến tham quan. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Dạo bước trong không gian cổ kính và ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng hoa văn của chùa Vĩnh Tràng, chị Nguyễn Thị Thái Uyên, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Ngôi chùa gây ấn tượng với tôi bởi cảnh quan, kiến trúc, hoa văn tinh xảo, giúp tôi phần nào tìm hiểu được nét văn hóa, kiến trúc của Nam bộ xưa. Bản thân tôi có niềm đam mê với lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật nên khi lựa chọn điểm du lịch tôi mong muốn được tham quan các di tích cổ để khám phá văn hóa, lịch sử vùng miền. Đây cũng là điểm thu hút, lợi thế của Đồng Tháp.”

Là hướng dẫn viên thường xuyên dẫn các đoàn du khách châu Á, châu Âu đến với Đồng Tháp, anh Thái Tâm, cho biết, các tỉnh, thành phố miền Tây trong đó có Đồng Tháp là điểm đến thường được du khách lựa chọn vì có nhiều nét văn hóa đặc trưng và vị trí gần Thành phố Hồ Chí Minh, thuận lợi cho việc di chuyển. Du khách cũng rất thích thú với khung cảnh sông nước, không khí mát mẻ, tính cách người dân thân thiện, hiền hòa, chất phác.

Cùng gia đình từ Thành phố Hồ Chí Minh du lịch dịp Hè, chị Hoàng Thị Ngọc Phượng lần thứ ba chọn xã Mỹ Thọ làm điểm dừng chân. Trong chuyến đi, gia đình chị Phượng được tham quan, đi dạo bằng xe đạp dưới những tán xoài dọc tuyến giao thông nông thôn, thăm các di tích trên địa bàn xã và cùng người dân làm món bánh kẹp xoài.

Du khách trải nghiệm đạp xe dưới vườn xoài tại xã Mỹ Thọ. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Theo cảm nhận của chị Phượng, điều giữ chân du khách khi đến với Đồng Tháp không chỉ là cảnh quan xanh mát của cây trái mà còn từ những hoạt động khám phá về cách chế biến ẩm thực, những cuộc trò chuyện gần gũi cùng người dân địa phương. Sự chân tình, mến khách của người dân tạo nên nét văn hóa đặc sắc miền Tây cùng những trải nghiệm thú vị đã tạo nên ấn tượng khó quên đối với du khách. Dịp Hè năm sau, chị và gia đình vẫn sẽ chọn Đồng Tháp làm điểm đến để một lần nữa trải nghiệm cuộc sống bình dị nơi đây.

Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, cộng đồng

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ, thông tin, xã có lợi thế về hệ thống hạ tầng giao thông đi qua địa bàn khá tốt và đặc biệt là hệ thống sông Tiền nên địa phương có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm kết hợp tham quan các di tích lịch sử, văn hóa.

Phương hướng phát triển du lịch của địa phương là dựa trên nông nghiệp, thu hút sự tham gia của người dân làm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Địa phương sẽ xây dựng các điểm du lịch để làm trung tâm kết nối các công ty lữ hành, các di tích văn hóa-lịch sử, điểm trải nghiệm tại hộ dân để công việc hàng ngày của người dân trở thành dịch vụ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Đồng Tháp hiện có 295 di tích văn hóa lịch sử được xếp hạng, trong đó có 5 di tích quốc gia đặc biệt, 33 di tích quốc gia gắn liền tên tuổi các anh hùng dân tộc, sự kiện văn hóa lịch sử được đưa vào khai thác, phát triển du lịch. Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2025-2030, đặt mục tiêu tổng lượt khách đạt 50 triệu, trong đó, có 6 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt 35.000 tỷ đồng.

Du khách trải nghiệm làm bánh kẹp xoài. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn nêu rõ, để thực hiện Nghị quyết 05, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa-lịch sử-đô thị theo hướng hình thành các trung tâm du lịch đô thị đặc trưng, lấy không gian đô thị, di sản, văn hóa bản địa và đời sống cộng đồng làm nền tảng.

Cụ thể, tỉnh phát triển trung tâm du lịch đô thị “Phố sen Cao Lãnh,” hình thành không gian du lịch đô thị đặc trưng gắn với văn hóa sen, di tích lịch sử, không gian công cộng và cảnh quan đô thị Cao Lãnh. Tỉnh phát triển các sản phẩm tham quan, trải nghiệm văn hóa-lịch sử, ẩm thực, mua sắm và sự kiện lễ hội theo chủ đề về hoa sen, phát triển trung tâm du lịch đô thị “Phố hoa Sa Đéc,” khai thác giá trị làng hoa Sa Đéc gắn với kiến trúc đô thị, làng nghề truyền thống và không gian cảnh quan đặc thù.

Đồng Tháp phát triển các sản phẩm du lịch đô thị gắn với hoa, nghệ thuật sắp đặt, trải nghiệm làng nghề, ẩm thực và mua sắm. Đối với trung tâm du lịch đô thị "Mỹ Tho đại phố,” tỉnh phát triển không gian du lịch đô thị Mỹ Tho gắn với lịch sử hình thành đô thị, kiến trúc cổ, thương cảng xưa và văn hóa sông nước. Tổ chức các tuyến tham quan di sản, không gian ẩm thực-mua sắm-giải trí, kết nối du lịch sông Tiền và du lịch đêm.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ cơ cấu lại sản phẩm du lịch theo hướng tăng chiều sâu, hình thành các nhóm sản phẩm chủ lực gắn với 3 trục du lịch động lực (trục sông Tiền-sinh thái-miệt vườn, trục Đồng Tháp Mười-sinh thái-tâm linh, trục biển-nghỉ dưỡng-hệ sinh thái ven biển) và các sản phẩm đột phá, chủ lực, có khả năng cạnh tranh cao. Chuyển từ phát triển điểm du lịch riêng lẻ sang phát triển chuỗi sản phẩm du lịch tích hợp, kết nối tham quan-trải nghiệm-lưu trú-ẩm thực-giải trí-mua sắm, gắn với không gian ban ngày và ban đêm.

Từ đầu năm đến tháng 8/2026, tỉnh Đồng Tháp thu hút trên 5,1 triệu lượt du khách, trong đó, khách quốc tế đạt gần 396.000 lượt; tổng thu du lịch hơn 2.710 tỷ đồng./.

Về Đồng Tháp, trải nghiệm du lịch mùa nước nổi Đồng Tháp vốn đã quen thuộc với mùa sen, mùa lúa, những vườn cây, những con sông mang nặng phù sa. Nhưng có lẽ, không thời điểm nào vùng đất này bộc lộ rõ nhất bản sắc của mình như những tháng mùa nước nổi.