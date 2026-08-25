Về Đồng Tháp, trải nghiệm du lịch mùa nước nổi

Có những miền quê đẹp nhất không phải khi trời trong nắng nhẹ, mà khi nước bắt đầu dâng lên, phủ lên những cánh đồng. Ở Đồng Tháp, mùa nước nổi mang theo cá linh, bông điên điển, những cánh chim tìm về và cả một nhịp sống đặc trưng của miền sông nước.

Đi vào mùa này, du khách không chỉ được ngắm một Đồng Tháp mênh mang giữa đồng nước, mà còn có thể bước vào đời sống của cư dân vùng đất ngập nước, nơi thiên nhiên vừa là cảnh quan, vừa là nguồn sinh kế và cảm hứng để làm du lịch.

Khi nước về, đất trời thay áo

Đồng Tháp vốn đã quen với những mùa sen, mùa lúa, những vườn cây và những con sông mang nặng phù sa. Nhưng có lẽ, không thời điểm nào vùng đất này bộc lộ rõ nhất bản sắc của mình như những tháng mùa nước nổi.

Khoảng tháng Chín đến hết tháng 11 là thời gian mùa nước nổi ở Đồng Tháp. Đây cũng là mùa cá linh và mùa bông điên điển nở vàng ven sông.

Nước về làm những cánh đồng vùng Đồng Tháp Mười trở nên mênh mang. Những con kênh vốn đã quen thuộc nay mở rộng hơn trong mắt người lữ hành. Trên mặt nước, những thân súng vươn lên; ven bờ, màu xanh của tràm nối tiếp màu vàng của điên điển. Xa xa, từng đàn chim chao cánh trên nền trời. Nhưng mùa nước nổi không chỉ tạo nên một bức tranh đẹp. Nó làm thay đổi cả nhịp sống.

Từ những vùng đồng nước, các sản vật tự nhiên theo mùa trở thành nguồn thực phẩm và sinh kế của người dân. Cá linh, cá lóc đồng, cua, lươn đồng… được đưa về các chợ, các vựa cá. Tại chợ cá đồng Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp, hoạt động mua bán thủy sản mùa nước nổi bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng tháng Bảy âm lịch, tùy năm nước nhiều hay ít. Vì thế, muốn hiểu Đồng Tháp mùa nước nổi, có lẽ không nên chỉ đứng trên bờ nhìn xuống. Hãy thử xuống nước.

Làm ngư dân giữa đồng nước

Một trong những điều thú vị nhất của du lịch mùa nước nổi là được hiểu cuộc sống của người dân từ chính những hoạt động mưu sinh.

Tận dụng nét đặc trưng riêng có, nhiều hội nông dân và hội liên hiệp phụ nữ mở tour du lịch trải nghiệm mùa nước nổi. Bước đầu, mô hình này tạo hiệu ứng tích cực, thu hút nhiều du khách.

Tour du lịch trải nghiệm mùa nước nổi của Hội Nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thường Phước phối hợp với Ban Nhân dân ấp Giồng Bàng là một ví dụ.

Các loại cá đồng bắt được trên đồng. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Nhiều du khách chia sẻ lần đầu tiên họ đến với Đồng Tháp vào mùa nước nổi. Lúc đầu, cảm thấy sợ khi ngồi trên xuồng đi giữa đồng nước mênh mông. Tuy nhiên, một lúc sau, họ cảm thấy rất vui, hào hứng vì bắt được nhiều loại cá, hiểu hơn về cuộc sống của người dân vùng lũ; mực nước trên đồng không quá sâu và mặc áo phao nên cũng khá an toàn.

Hướng dẫn viên kiêm luôn người bơi xuồng, chở du khách đi tham quan, trải nghiệm mùa nước nổi là những nông dân ở địa phương. Còn chị em phụ nữ thì phụ trách nấu nướng, mang đến cho du khách những món ăn ngon, đặc sản mùa nước nổi.

Với nhiều nông dân nơi đây, tận dụng thời gian nhàn rỗi, họ tham gia bơi xuồng chở du khách đi tham quan trên đồng, trải nghiệm bắt cá; giới thiệu với khách du lịch về những nét văn hóa truyền thống của địa phương.

Sau khi trải nghiệm, vui chơi, du khách thưởng thức những món ăn đặc sản mùa nước nổi như canh chua cá linh nấu với bông điên điển, cá linh kho lạt, chuột đồng nướng, càng cua đồng luộc, cá lóc nướng trui… Đặc biệt, nhiều khách du lịch rất thích thú khi tự tay chế biến và thưởng thức các món đặc sản từ những nguyên liệu mình bắt được, hái được./.

Nông dân Đồng Tháp tất bật thu hoạch lúa, chuẩn bị đón mùa nước nổi Nông dân ở phường Thường Lạc, Hồng Ngự cũng như những địa phương khác thuộc khu vực đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp đang tất bật thu hoạch lúa vụ Hè Thu và chuẩn bị ngư cụ để đón mùa nước nổi.