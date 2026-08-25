50 tác phẩm mỹ thuật chọn lọc ở triển lãm 'Ký ức những năm tháng không quên'

Du khách quan sát một tác phẩm sơn mài trong triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) tổ chức triển lãm chuyên đề "Ký ức những năm tháng không quên."

Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm chọn lọc trong bộ sưu tập mỹ thuật hiện đại của bảo tàng, được thể hiện qua các chất liệu đa dạng như sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu, chì… và nhiều loại hình hội họa, đồ họa, điêu khắc. Chủ đề chung là hình ảnh con người Việt Nam trong lao động, sản xuất, học tập và xây dựng đất nước trong giai đoạn từ thập niên 1950-1980.

"Mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh không khí lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân mà còn lưu giữ cảm xúc, khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên của dân tộc," Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Tiến sỹ Nguyễn Anh Minh, nhận định.

Ở đề tài về nông nghiệp nông thôn, đáng chú ý có các tác phẩm như "Tát nước chống hạn" (Nguyễn Tư Nghiêm), "Gieo mạ-gặt mùa" (Huỳnh Phương Đông), "Trên đồng cỏ nông trường Đồng Giao" (Tạ Thúc Bình)...

Tinh thần tất cả vì tiền tuyến miền Nam được thể hiện qua những "Việt Bắc (đắp đường)" (Đào Đức), "Tiếp vận Tây Nguyên" (Nguyễn Như Huân), "Lao động vì miền Nam" (Thanh Ngọc, Trọng Cát)...

"Trên đồng cỏ nông trường Đồng Giao" (1958) của họa sỹ Tạ Thúc Bình.

Sang thời công nghiệp hóa, nét đẹp lao động và màu áo xanh công nhân được khắc họa qua loạt tác phẩm "Tổ lắp ráp nhà máy đóng tàu Hải Phòng" (Nguyễn Kao Thương), "Công nhân mỏ" (Nguyễn Sĩ Tốt)… và nhiều tác phẩm thuộc các đề tài khác.

Với tinh thần đó, triển lãm không chỉ khẳng định những thành quả của sự nghiệp khôi phục kinh tế, kiến thiết đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà còn khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Sự kiện hướng người xem đến cảm xúc tự hào, việc tôn vinh tinh thần lao động, ý chí vươn lên và những giá trị cao đẹp của người Việt Nam. Triển lãm kéo dài từ ngày 25/8 đến hết 5/9.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

"Học hỏi lẫn nhau" (1960) tranh sơn dầu của họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung.

"Nhịp sống mới" (2004), tranh sơn dầu của tác giả Nguyễn Ngọc Long.

"Đổ móng kênh dẫn thuỷ điện Sơn La" (2005) chất liệu sơn dầu, họa sỹ Lò An Quang.

Một trong nhiều tác phẩm điêu khắc được tuyển chọn trong triển lãm.

Mỹ thuật truyền thống trăm năm qua đôi mắt của Gen Z Sau hơn 300 giờ khám phá và thử nghiệm, nhóm học sinh Z chọn sơn mài, một chất liệu “khó chiều” nhưng đáng thử, làm phương tiện truyền tải chiêm nghiệm và những góc nhìn hiện đại, đậm tính cá nhân.