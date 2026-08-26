Đột phá cấu trúc - Điểm sáng hợp tác kinh tế Việt-Nga năm 2026

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn nội dung bài phân tích chuyên sâu mới được đăng tải trên cổng thông tin điện tử “russiaspivottoasia.com” nhận định quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Nga đang bước vào một giai đoạn mới mang tính cấu trúc sâu sắc.

Mối quan hệ này đang chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình thương mại xuất nhập khẩu thuần túy sang thiết lập các chuỗi giá trị, hạ tầng logistics và liên kết sản xuất bền vững.

Trong cấu trúc hợp tác này, Việt Nam khẳng định vững chắc vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong khối ASEAN.



Hàng loạt số liệu thực tế và các hoạt động kinh tế song phương diễn ra dồn dập trong tháng 8/2026 đã được “russiaspivottoasia.com” tổng hợp nhằm làm nổi bật những thành tựu vượt trội cùng vai trò chiến lược của Việt Nam.



Theo đó, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 4,77 tỷ USD (tăng 4% so với năm 2024), duy trì cán cân bền vững khi Việt Nam xuất khẩu sang Nga đạt 2,26 tỷ USD và nhập khẩu đạt 2,51 tỷ USD.

Xu hướng tăng trưởng tiếp tục duy trì trong năm 2026 khi kim ngạch thương mại hai chiều 5 tháng đầu năm đạt 2,16 tỷ USD (tăng 6,6%).

Đáng chú ý, một số ngành hàng của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục sang thị trường Nga như sắt thép tăng 582,8%, cà phê tăng 51%, giày dép tăng 43,4%.

Hai nước đang hướng tới thách thức kinh tế lớn là đạt mục tiêu 10 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương dựa trên nền tảng Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).



Theo “russiaspivottoasia.com”, khác biệt lớn của năm 2026 là việc định hình mô hình hợp tác mới với trọng tâm tìm kiếm đối tác để cùng sản xuất, phân phối và hợp tác công nghệ thay vì chỉ bán hàng hóa.

Tại Hội nghị hợp tác kinh doanh ngày 5/8 ở Thành phố Hồ Chí Minh do VIETRADE phối hợp với các trung tâm xuất khẩu của Moskva tổ chức, Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đã kết nối khoảng 300 nhà mua hàng và cung cấp của hai nước.

Về đầu tư, đầu năm 2026, Nga có khoảng 220 dự án tại Việt Nam (tổng số vốn đạt 996 triệu USD), trong khi Việt Nam có 18 dự án tại Nga với tổng vốn lớn hơn, đạt khoảng 1,64 tỷ USD.

Phía Moskva đang tích cực mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam sang đặt nhà máy trực tiếp và thành lập liên doanh tại đây.



Khối lượng vận chuyển hàng hóa song phương năm 2025 tăng tới 38%, đạt 688.300 tấn. Các doanh nghiệp vận tải như tập đoàn Delo và VIMC đã triển khai thỏa thuận phát triển tuyến vận tải biển.

Tuyến hành lang vận tải đường sắt liên quốc gia Việt Nam - Trung Quốc - Nga cũng đang được định hình để tạo quy mô. Đặc biệt, hạ tầng hàng không đạt hiệu quả kinh tế đo lường được với 8 hãng hàng không tham gia khai thác, giúp lượng hành khách 6 tháng đầu năm 2026 tăng 32%, đạt 1,07 triệu người.



Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 863.000 lượt khách du lịch Nga, tăng 174% so với năm trước và cao hơn gấp đôi so với năm 2019.

Số liệu này giúp Nga vươn lên vị trí thứ ba về dòng khách du lịch quốc tế và trở thành thị trường khách châu Âu lớn nhất tại Việt Nam, vượt qua cả thị trường truyền thống là Pháp. Dự kiến trong năm 2026, lượng khách Nga đến Việt Nam có thể vượt mốc 1 triệu người.



Hai nước tiếp tục duy trì các dự án dầu khí, LNG của Novatek và Zarubezhneft. Tập đoàn Rosatom của Nga phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam thúc đẩy dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân, tập trung vào lò phản ứng mô-đun nhỏ và an toàn bức xạ tại Ninh Thuận.



Trong phần tổng kết, cổng thông tin điện tử “russiaspivottoasia.com” nhận định mọi chỉ số thực tế trong năm 2026 chứng minh quan hệ Việt - Nga đã chuyển hóa từ mô hình “Nga bán - Việt Nam mua” sang mô hình hợp tác “cùng nhau xây dựng.”

Kết quả của quá trình chuyển đổi này sẽ được thể hiện tại Phiên họp lần thứ 26 của Ủy ban liên chính phủ Việt - Nga về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật, dự kiến được tổ chức tại Việt Nam trước cuối năm nay./.

Cơ hội cho doanh nghiệp Nga gia nhập thị trường chuyển đổi số của Việt Nam Chính sách hợp tác công-tư trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang mở thêm kênh tiếp cận thị trường Việt Nam cho doanh nghiệp Nga, nhưng đi cùng yêu cầu chuyển giao và bản địa hóa công nghệ.

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