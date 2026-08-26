Truyền thông Singapore đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong hai ngày 24-25/8, các hãng thông tấn, báo chí hàng đầu của Singapore đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Singapore-Việt Nam lần thứ nhất của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Báo The Straits Times đăng bài “Singapore và Việt Nam nhất trí tăng cường trao đổi lãnh đạo, mở rộng hợp tác công nghệ.” Đây là nội dung đạt được trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược Singapore-Việt Nam lần thứ nhất diễn ra ngày 25/8, khi hai bên công bố Tuyên bố chung về Chiến lược Kết nối công nghệ.

Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ công, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing, người cùng với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược, cho biết hai nước thiết lập cơ chế cấp cao mới này vì quan hệ song phương vững chắc đã tạo nền tảng để hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á cùng hướng tới tương lai.

Singapore và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị nồng ấm, lâu dài nhờ nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công vun đắp quan hệ và xây dựng lòng tin lẫn nhau. Hai bên mong muốn thế hệ lãnh đạo kế tiếp cũng xây dựng quan hệ gắn bó. Diễn đàn mới này sẽ là nơi trao đổi quan điểm về những thách thức mới nổi và xác định các lĩnh vực hai nước có thể hợp tác.

Đối thoại Chiến lược được thiết lập nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới Singapore vào tháng 5/2026, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025.

Phát biểu tại Đối thoại, Bộ trưởng Chan Chun Sing cho rằng chất lượng và năng lực quản trị của chính phủ sẽ ngày càng trở thành yếu tố phân biệt những quốc gia thành công với các quốc gia còn lại. Điều này diễn ra trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều phức tạp, khi nhiều điều kiện từng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đang suy yếu, còn ranh giới giữa chính sách kinh tế, chính sách công nghệ và an ninh quốc gia ngày càng mờ nhạt.

Nguyện vọng của các tầng lớp trong xã hội cũng ngày càng đa dạng, trong khi sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ khác vừa mở ra những cơ hội to lớn, vừa tạo ra những rủi ro và sự phân hóa mới.

Singapore chủ trương đầu tư có định hướng vào công tác phát triển lãnh đạo, coi đây là một năng lực chiến lược quốc gia; đồng thời đặc biệt chú trọng phát hiện và bồi dưỡng những nhà lãnh đạo có phẩm chất liêm chính, khả năng phán đoán và sự nhạy bén để cân nhắc lợi ích lâu dài của đất nước.

Singapore cũng hướng tới phát triển đội ngũ lãnh đạo “hình chữ pi,” theo đó cần có kiến thức chuyên sâu và trình độ chuyên môn trong một hoặc hai lĩnh vực, đồng thời có hiểu biết đủ rộng để nắm bắt các vấn đề liên ngành, phối hợp vượt qua ranh giới giữa các cơ quan và kết nối những góc nhìn khác nhau. Điều này ngày càng quan trọng vì nhiều thách thức mà các chính phủ phải đối mặt hiện nay không nằm gọn trong phạm vi của một bộ, ngành riêng lẻ. Kết quả tốt không chỉ phụ thuộc vào những cá nhân giỏi, có chuyên môn sâu, mà còn cần đội ngũ cán bộ có khả năng huy động nguồn lực và phối hợp trong toàn bộ bộ máy chính phủ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Việt Nam đặc biệt quan tâm học hỏi kinh nghiệm của Singapore trong xây dựng nền hành chính công toàn diện và quản trị quốc gia hiệu quả, cũng như phương pháp đào tạo đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới. Hai nước cũng cần mở rộng hợp tác giữa các tổ chức quần chúng và tổ chức thanh niên, đồng thời tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục. Ưu tiên của Việt Nam là đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tiềm năng, nhất là những người đã được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo và những sinh viên trẻ tốt nghiệp loại giỏi, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong trung và dài hạn.

Về hợp tác công nghệ, lãnh đạo Việt Nam đề nghị hai bên phát huy vai trò của Nhà nước, giới khoa học và doanh nghiệp để đưa các ý tưởng vào ứng dụng thương mại. Mục tiêu không chỉ là thu hút đầu tư hay chuyển giao công nghệ, mà còn là cùng nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ, xây dựng các sản phẩm và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm phục vụ sự phát triển của hai nước và đóng góp cho khu vực.

Bộ trưởng Chan Chun Sing nhất trí rằng việc khai thác công nghệ cũng có khía cạnh hợp tác quốc tế. Để phát huy tiềm năng của AI, tạo thuận lợi cho luồng dữ liệu xuyên biên giới và liên kết nền kinh tế số, các quốc gia cần có cách tiếp cận chung và tăng cường khả năng tương tác, kết nối giữa các hệ thống khi có thể. Singapore và Việt Nam có nhiều lợi ích và thách thức chung...

Ông Chan Chun Sing bày tỏ hy vọng Đối thoại lần đầu tiên này sẽ mở đầu cho các hoạt động trao đổi thường xuyên và thực chất hơn giữa hai nước.

Nhấn mạnh năng lực quản trị và đào tạo lãnh đạo, hãng tin CNA đăng bài “Chất lượng và năng lực quản trị tạo nên sự khác biệt của các quốc gia thành công trong một thế giới cạnh tranh gay gắt,” báo Liên hợp Buổi sáng có bài “Năng lực quản trị của chính phủ sẽ trở thành yếu tố quyết định thành bại của quốc gia: Cần đào tạo những nhà lãnh đạo vừa có chiều sâu vừa có tầm nhìn rộng.”

Các bài báo tập trung khai thác phát biểu của ông Chan Chun Sing tại Đối thoại Chiến lược, theo đó cạnh tranh địa chính trị đang làm mờ ranh giới giữa kinh tế, công nghệ và an ninh quốc gia. Quyết định về chuỗi cung ứng và đầu tư ngày càng chịu tác động của các yếu tố chiến lược ngoài thương mại.

Đối với Singapore và Việt Nam, hai nền kinh tế nhỏ, mở và phụ thuộc vào thương mại, năng lực thể chế và quản trị ngày càng quan trọng. Singapore chú trọng đào tạo lãnh đạo có chuyên môn sâu trong một hoặc hai lĩnh vực nhưng cũng có tầm nhìn đủ rộng để xử lý vấn đề liên ngành. Lãnh đạo không nhất thiết phải là chuyên gia công nghệ, nhưng phải hiểu đủ để nhận diện cơ hội, đánh giá rủi ro và quyết định cách ứng dụng công nghệ.

Trong khi đó, trang tin AsiaOne nhấn mạnh chất lượng chính phủ và lòng tin của người dân với bài viết “Chất lượng và năng lực của chính phủ sẽ phân biệt các quốc gia thành công với phần còn lại.”

Bài báo tập trung vào 3 luận điểm trong phát biểu của ông Chan Chun Sing: thể chế vững mạnh giúp quốc gia dự báo thay đổi và thích ứng với các cú sốc bên ngoài; tính ổn định của chính sách, hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ công ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực cạnh tranh và quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; lòng tin của người dân giúp chính phủ xây dựng đồng thuận, huy động xã hội và tiến hành những cải cách khó khăn nhưng cần thiết.

Singapore và Việt Nam có thể trao đổi kinh nghiệm về phát hiện, đào tạo lãnh đạo và đưa cán bộ tham gia các chương trình phát triển lãnh đạo của nhau. Chính phủ hai nước có thể xây dựng cách tiếp cận chung, tăng khả năng kết nối giữa các hệ thống, tạo thuận lợi cho dữ liệu xuyên biên giới và hội nhập kinh tế số. Việt Nam và Singapore đều nhận thức rằng thành công lâu dài phụ thuộc vào ổn định khu vực, chính phủ có năng lực và đầu tư đúng hướng vào đổi mới sáng tạo, công nghệ./.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore Chiều 25/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã rời Singapore, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore.