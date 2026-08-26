Vẻ đẹp bình dị của bản làng nơi rẻo cao Tây Bắc

Ngày 26/8, xã Nghĩa Đô (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức Lễ hội Đền Nghĩa Đô và đón nhận danh hiệu “Làng du lịch cộng đồng hàng đầu năm 2025.” Sự kiện đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham dự và trải nghiệm.

Đền Nghĩa Đô được công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh từ năm 2016. Lễ hội đền Nghĩa Đô được tổ chức thường niên vào ngày 14/7 (âm lịch) nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các chúa Bầu cách đây hàng trăm năm đã bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân, mở mang phát triển vùng đất này.

Tại lễ hội, sau lễ rước trâu và dâng trâu, các đại biểu, người dân và du khách tham gia phần rước kiệu và dâng hương theo phong tục văn hóa của dân tộc Tày.

Dịp này, người dân các thôn, bản trong xã thành tâm sắp lễ, dâng hương tưởng nhớ các vị tướng quân và cầu mong làng bản mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu, gia đình bình an, hạnh phúc…

Sau phần lễ, người dân các thôn, bản của xã Nghĩa Đô tham gia phần hội với nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian hấp dẫn như: bịt mắt bắt vịt, kéo co, thi bày mâm lễ… Trong khuôn khổ lễ hội, xã Nghĩa Đô đã đón nhận danh hiệu “Làng du lịch cộng đồng hàng đầu năm 2025.”

Giải thưởng do Hiệp hội Du lịch Việt Nam VITA Awards 2026 trao tặng, là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực tiêu biểu của Nghĩa Đô; đồng thời là sự khích lệ để địa phương tiếp tục giữ vững danh hiệu, nâng cao chuẩn mực phục vụ, tăng cường liên kết và lan tỏa những cách làm hiệu quả tới cộng đồng doanh nghiệp du lịch cả nước.

Trước đó, Nghĩa Đô đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai công nhận là Điểm du lịch cộng đồng. Xã có cụm 5 homestay đoạt Giải thưởng Homestay ASEAN giai đoạn 2023-2025; được Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận nhãn hiệu "Làng du lịch cộng đồng Nghĩa Đô."

Hai di sản của địa phương gồm “Nghề thủ công truyền thống - Nghề đan lát của người Tày xã Nghĩa Đô” và “Tri thức dân gian chế biến cá nướng, vịt bầu lam và rượu men lá của người Tày” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Từ mô hình Du lịch cộng đồng tiêu biểu đến danh hiệu “Làng du lịch cộng đồng hàng đầu năm 2025,” Nghĩa Đô luôn giữ được vẻ đẹp bình dị của một bản làng nơi rẻo cao Tây Bắc với những cánh đồng trải dài, những cánh rừng cọ xanh mát, hệ thống sông suối, thác nước còn nguyên sơ, cùng không gian sinh thái trong lành quanh năm.

Nơi đây vẫn bảo tồn gần như nguyên vẹn không gian văn hóa của người Tày - cộng đồng chiếm gần 67% dân số của xã. Hơn 1.300 ngôi nhà sàn truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống thường nhật; những làn điệu Then, tiếng đàn tính vẫn vang lên trong các dịp lễ hội. Nghề đan lát, nghệ thuật ẩm thực, phong tục, tập quán và nếp sống cộng đồng vẫn được người dân gìn giữ như một phần máu thịt của quê hương.

Lãnh đạo xã Nghĩa Đô đánh trống khai hội Ngày. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đô Nguyễn Văn Phương, trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển dịch mạnh sang mô hình du lịch xanh, chuyển đổi số toàn diện và phát triển bền vững, Nghĩa Đô đã và đang hướng tới xây dựng một điểm đến có giá trị, nơi mỗi trải nghiệm đều mang đậm bản sắc văn hóa; mỗi sản phẩm du lịch đều tạo thêm giá trị cho cộng đồng và mỗi dự án đầu tư đều góp phần nâng cao chất lượng điểm đến.

Do đó, với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ, hệ sinh thái đa dạng, không gian văn hóa của người Tày được bảo tồn gần như nguyên vẹn cùng vị trí kết nối thuận lợi với các tuyến du lịch của tỉnh Lào Cai, Nghĩa Đô đang ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như: Khu nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao gắn với kiến trúc nhà sàn truyền thống và cảnh quan thiên nhiên; du lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đời sống của người dân bản địa.

Đây là những lĩnh vực phù hợp, có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và tạo giá trị bền vững cho cả doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. "Chúng tôi mong muốn hình thành một hệ sinh thái du lịch cộng đồng, trong đó chính quyền kiến tạo môi trường thuận lợi; doanh nghiệp mang đến nguồn lực, kinh nghiệm quản trị và thị trường; còn người dân là chủ thể trực tiếp tham gia cung ứng dịch vụ, bảo tồn văn hóa và cùng hưởng lợi từ sự phát triển," Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đô cho biết./.

Nghĩa Đô gìn giữ bản sắc dân tộc Tày giữa đại ngàn Tây Bắc Bản Nà Khương (xã Nghĩa Đô, Lào Cai) là nơi người Tày lặng lẽ gìn giữ bản sắc văn hóa giữa đại ngàn Tây Bắc, với những mái nhà sàn và nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

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