81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Dấu ấn hợp tác Việt Nam-Hong Kong

Tối 25/8, tại khách sạn Shangri La tại Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, tham dự buổi lễ có ông Trần Mậu Ba (Paul Chan), Cục trưởng Cục Tài Chính Khu hành chính đặc biệt Hong Kong; ông Hoa Hữu (Hua You), Phó đặc phái viên Văn phòng Đặc phái Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong, cùng đại diện Tổng lãnh sự quán các nước và toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam, bà con Việt kiều đang làm ăn, sinh sống tại Hong Kong.

Điểm lại chặng đường lịch sử 81 năm qua, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh nhấn mạnh hành trình phi thường của Việt Nam từ một quốc gia trải qua nhiều gian khổ chiến tranh trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình năng động, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

Nhờ đà tăng trưởng kinh tế ấn tượng và chiến lược thúc đẩy các động lực phát triển mới như khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thể chế, đầu tư vào hạ tầng chiến lược, tăng cường khu vực kinh tế tư nhân và đi sâu hội nhập quốc tế.

Về quan hệ đối ngoại, Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh khẳng định quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đã bước sang giai đoạn phát triển mới sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua, tiếp tục làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng Chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Trong tổng thể đó, Việt Nam và Hong Kong sở hữu mối gắn kết đặc biệt từ lịch sử cho đến các hợp tác thực chất hiện nay. Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 3 của Hong Kong trên toàn cầu và luôn ủng hộ Hong Kong gia nhập Hiệp định RCEP cũng như hội nhập kinh tế sâu rộng hơn với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và khu vực.

Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp Hong Kong luôn là những nhà đầu tư nổi bật tại Việt Nam. Từ cuối năm 2025 đến nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hiện diện tại Hong Kong, phản ánh sự cộng hưởng ngày càng tăng giữa hai nền kinh tế.

Hợp tác giữa hai bên đang mở rộng, vượt ra ngoài lĩnh vực thương mại và đầu tư. Tháng 4 năm nay, Việt Nam và Hong Kong đã ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự, bổ sung một khía cạnh quan trọng trong hợp tác song phương.

Bên cạnh hợp tác kinh tế-đầu tư và pháp lý, các hoạt động trao đổi giữa các cơ quan chính quyền, địa phương, doanh nghiệp, trường đại học, cùng các giao lưu văn hóa và nhân dân diễn ra rất sôi động. Nhiều tài năng xuất sắc của Việt Nam đến Hong Kong sinh sống và làm việc, trong đó có các nhà toán học, học giả và nghệ sỹ uy tín quốc tế.

Mỗi năm có hơn 100 sinh viên Việt Nam nhận học bổng theo học tại các trường đại học hàng đầu thế giới của Hong Kong. Với việc Trung Quốc đăng cai Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hong Kong chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC vào tháng 11 tới, Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh kỳ vọng sẽ có những trao đổi hiệu quả ở tất cả các cấp giữa hai bên. Bà khẳng định Chính phủ và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối, khai thác tiềm năng của thị trường Việt Nam, Hong Kong cũng như Khu vực Vịnh Lớn (GBA).

Cục trưởng Cục Tài chính Hong Kong Paul CHAN Mo-po phát biểu chúc mừng Quốc khánh Việt Nam tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Thay mặt Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Cục trưởng Cục Tài chính Trần Mậu Ba gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đất nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp trọng đại này, đồng thời đánh giá cao nền tảng sản xuất cạnh tranh cùng đà phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong những thập kỷ qua.

Ông Trần Mậu Ba bày tỏ vui mừng trước sự tăng trưởng vượt bậc trong quan hệ kinh tế song phương, chỉ ra rằng Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Hong Kong trong khối ASEAN. Sự tăng trưởng về kim ngạch thương mại hàng hóa song phương trong 5 năm qua phản ánh tính bổ trợ sâu sắc giữa hai nền kinh tế, cũng như sức sống của mạng lưới chuỗi cung ứng và sản xuất khu vực mà cả Hong Kong và Việt Nam đều đóng vai trò không thể thiếu.

Với vai trò trung tâm tài chính quốc tế và là cửa ngõ kết nối với GBA, Hong Kong sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực tài trợ hạ tầng, tài chính xanh và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.

Cục trưởng Trần Mậu Ba cũng đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại Hong Kong, đặc biệt là những trí thức, nghệ sỹ uy tín, đồng thời bày tỏ kỳ vọng tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và hợp tác đa phương tại các diễn đàn như APEC trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Chia sẻ cảm xúc khi tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, cháu Quách Gia Nhi (Angel Kwok), đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam tại Hong Kong, bày tỏ niềm vui và tự hào khi được mang trong mình dòng máu Việt. Cháu cho biết trước khi tham dự chương trình, cháu đã được nghe mẹ kể rất nhiều câu chuyện ý nghĩa về lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, ông Lưu Vũ Vĩ (Liu Yuwei), doanh nhân đến từ Macau (Trung Quốc), khẳng định rất vinh dự khi tới Hong Kong tham dự sự kiện trọng đại này. Theo ông, kinh tế Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng trong một thập kỷ qua. Ông bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, góp phần thúc đẩy kết nối giữa Hong Kong, Macau với Việt Nam và củng cố mối quan hệ hữu nghị song phương.

Trong khi đó, hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng (thương hiệu thời trang VUNGOC&SON) chia sẻ niềm vinh dự khi có mặt tại buổi lễ. Các nhà thiết kế nhấn mạnh mong muốn thông qua tà áo dài truyền thống cùng các bộ sưu tập thời trang cá nhân để quảng bá bản sắc văn hóa, hình ảnh đất nước, con người và các danh thắng của Việt Nam đến gần hơn với công chúng Hong Kong cũng như bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, các đại biểu và khách mời quốc tế đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa Việt với tác phẩm piano "Ký ức dòng sông" do nghệ sỹ Trà Nguyễn thể hiện.

Đáng chú ý, tại buổi lễ, các khách mời còn có dịp tìm hiểu về các gia vị tạo nên món phở độc đáo của Việt Nam qua bài nhạc kịch độc thoại "Những điều quen thuộc lạ kỳ" của nhà báo Trác Thúy Miêu-mượn hình ảnh phở Hà Nội làm biểu tượng văn hóa kết nối tình hữu nghị và xóa mờ khoảng cách địa lý giữa các dân tộc.

Bên cạnh đó, không gian ẩm thực với các món ăn truyền thống như phở bò, nem rán chuẩn vị do chính các nghệ nhân từ Việt Nam sang trực tiếp chế biến cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế tại Hong Kong./.

Tình hữu nghị Việt Nam - Lào ấm áp tại Khon Kaen nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 Ngày 25/8, tại thành phố Khon Kaen, Thái Lan, ông Khamphay Phanthongdy, Tân Tổng Lãnh sự Lào đã đến thăm và dâng hương tại Ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong khuôn viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam.