Australia siết quản lý mạng xã hội, bảo vệ trẻ dưới 16 tuổi trên môi trường số

Mặc dù lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đã chính thức được áp dụng tại Australia, nhưng các nhà chức trách nước này vẫn đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để tăng hiệu quả xử lý nghiêm các "ông lớn" công nghệ không tuân thủ.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 25/8, Ủy ban Lập pháp thuộc Thượng viện Australia đã công bố báo cáo ủng hộ một dự luật mới, nhằm cấp thêm quyền hạn mạnh mẽ cho cơ quan quản lý để buộc các nền tảng phải tuân thủ đạo luật trên.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, lệnh cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi đã được Chính phủ Australia thông qua vào tháng 12/2025 và đi vào thực tiễn từ đầu năm nay. Ủy ban Thượng viện làm rõ rằng dự luật mới đang được xem xét không nhằm thay đổi lệnh cấm hay tạo thêm nghĩa vụ mới.

Thay vào đó, dự luật cung cấp "vũ khí pháp lý" để Ủy viên An toàn Điện tử, cơ quan giám sát trực tuyến của Australia, có đủ thẩm quyền điều tra việc tuân thủ luật.

Báo cáo đặc biệt ủng hộ việc tăng mạnh mức phạt dân sự đối với các nền tảng vi phạm. Cơ quan lập pháp Australia nhấn mạnh, các án phạt phải "mang tính răn đe thực chất" chứ không thể để các tập đoàn công nghệ khổng lồ coi đó chỉ là một khoản "chi phí kinh doanh" thông thường.

Việc gia tăng quyền giám sát đã vấp phải phản ứng từ các tập đoàn công nghệ. Mạng xã hội X (trước đây là Twitter) cảnh báo rằng việc ép buộc giao nộp tài liệu phục vụ điều tra có thể làm rò rỉ các bí mật thương mại.

Mạng xã hội này cũng yêu cầu cơ quan chức năng phải có bằng chứng hoặc cơ sở pháp lý rõ ràng trước khi cưỡng chế thu thập thông tin, thay vì chỉ dựa trên nghi ngờ.

Trong khi đó, Ủy ban Nhân quyền Australia ủng hộ dự luật mới, nhưng đề nghị cần có các giới hạn pháp lý chặt chẽ. Cơ quan này lo ngại quyền yêu cầu cung cấp tài liệu, nếu mở rộng, có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư của cả phụ huynh và trẻ em.

Ghi nhận những lo ngại này, Ủy ban Thượng viện khẳng định quyền thu thập thông tin sẽ được sử dụng cẩn trọng, tôn trọng quyền riêng tư, và đây cũng là những quyền hạn tương tự mà các cơ quan như Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng (ACCC) hay Ủy ban Chứng khoán đang áp dụng.

Động thái siết chặt quản lý của Australia diễn ra trong bối cảnh làn sóng kiểm soát mạng xã hội để bảo vệ trẻ em đang lan rộng. Vài ngày trước, New Zealand cũng công bố kế hoạch cấm mạng xã hội tương tự, theo sau các quốc gia đi tiên phong như Pháp, Tây Ban Nha và Malaysia.

Báo cáo của Thượng viện Australia cũng thừa nhận hiện vẫn còn nhiều tranh cãi về tính hiệu quả của các công nghệ xác minh độ tuổi mà các nền tảng đang áp dụng. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý phải giám sát chặt chẽ quá trình thực thi và liên tục điều chỉnh để bảo đảm môi trường mạng thực sự an toàn cho trẻ vị thành niên./.

Điều gì đứng sau làn sóng cấm trẻ em dùng mạng xã hội trên toàn cầu? Nhiều quốc gia đang tăng cường kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội của trẻ vị thành niên, song hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp này vẫn đang gây tranh cãi.