Ấn Độ-Trung Quốc thúc đẩy ổn định biên giới, mở đường cải thiện quan hệ

Trong hai ngày 24-25/8 ở thăm Trung Quốc, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đã có các cuộc gặp quan trọng với Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, trong đó tập trung thảo luận phương thức duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới và từng bước cải thiện quan hệ song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong cuộc gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính, ông Doval trao đổi về các biện pháp củng cố hòa bình và ổn định dọc biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, đồng thời thảo luận các giải pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và tại các cơ chế đa phương, phù hợp với những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước.

Ông Hàn Chính cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ cần nhìn nhận quan hệ song phương từ góc độ chiến lược và dài hạn, cùng thực hiện những nhận thức chung của lãnh đạo hai nước.

Ông kêu gọi hai bên tăng cường lòng tin chiến lược, mở rộng hợp tác, phối hợp chặt chẽ hơn tại các cơ chế đa phương, đồng thời xử lý thỏa đáng những khác biệt nhằm duy trì quan hệ ổn định.

Tiếp đó, ông Doval và Ngoại trưởng Vương Nghị đã tiến hành vòng đàm phán lần thứ 25 giữa các Đại diện Đặc biệt về vấn đề biên giới. Tại đây, hai bên thảo luận các biện pháp tăng cường hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới, đồng thời trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trung Quốc coi cơ chế Đại diện Đặc biệt là kênh chủ yếu để hai nước xử lý tranh chấp biên giới và duy trì đối thoại về các vấn đề cùng quan tâm.

Các cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc đang từng bước ổn định sau căng thẳng kéo dài kể từ vụ đụng độ tại thung lũng Galwan năm 2020.

Mặc dù cơ chế Đại diện Đặc biệt vốn được thành lập năm 2003 chưa thể giải quyết căn bản tranh chấp biên giới, song việc hai bên tiếp tục duy trì đối thoại ở cấp cao cho thấy New Delhi và Bắc Kinh đều có nhu cầu kiểm soát bất đồng, ngăn nguy cơ căng thẳng tái diễn và tạo nền tảng cho quá trình bình thường hóa quan hệ.

Đáng chú ý, chuyến thăm của ông Doval diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đang tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao, trong đó chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến New Delhi để dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào các ngày 12-13/9 đang được hai bên quan tâm. Nếu diễn ra, cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Narendra Modi sẽ tạo thêm cơ hội để hai nhà lãnh đạo trực tiếp trao đổi về vấn đề biên giới và định hướng quan hệ song phương.

Về phía Ấn Độ, việc Cố vấn An ninh Quốc gia trực tiếp tiến hành các cuộc trao đổi với cả lãnh đạo cấp cao và Ngoại trưởng Trung Quốc cho thấy New Delhi đang ưu tiên duy trì kênh đối thoại chiến lược với Bắc Kinh.

Mục tiêu trước mắt không phải là tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho tranh chấp biên giới trong một vòng đàm phán, mà là củng cố hòa bình và ổn định, kiểm soát những khác biệt và từng bước xây dựng lòng tin.

Hai bên cũng đang phát đi những tín hiệu cho thấy mong muốn định hình lại quan hệ theo hướng thực dụng hơn. Ấn Độ nhấn mạnh một quan hệ song phương ổn định, có thể dự đoán và mang tính xây dựng; trong khi hai nước cùng khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và coi nhau là đối tác phát triển thay vì đối thủ.

Cuộc gặp giữa ông Doval với ông Hàn Chính và ông Vương Nghị vì vậy có thể được xem là một bước tiếp nối trong nỗ lực của hai nước nhằm duy trì hòa bình biên giới, mở rộng hợp tác và tạo điều kiện cho quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc chuyển từ kiểm soát căng thẳng sang từng bước ổn định và cải thiện./.

Trung Quốc và Ấn Độ nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự để ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa và vượt khỏi tầm kiểm soát.

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