Nhật Bản: Chi phí trả nợ dự kiến vọt lên mức kỷ lục trong tài khóa 2027

Theo các nguồn tin thân cận, chi phí trả nợ của Nhật Bản trong tài khóa 2027 có thể tăng 17,1%, lên mức kỷ lục 36.640 tỷ yen (230 tỷ USD), do lợi suất trái phiếu Chính phủ dài hạn tăng, tiếp tục gây sức ép lên tình hình tài chính của nước này.

Nguồn tin trên cho biết Bộ Tài chính Nhật Bản dự kiến đề nghị phân bổ tổng cộng 38.690 tỷ yen trong ngân sách cho tài khóa bắt đầu từ tháng 4/2027, tăng 15,1% so với tài khóa hiện tại, chủ yếu để trang trải chi phí trả lãi và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Tình hình tài chính của Nhật Bản vẫn thuộc nhóm yếu nhất trong các nền kinh tế phát triển, trong bối cảnh chi phí an sinh xã hội tăng do dân số già hóa nhanh, trong khi môi trường an ninh ngày càng bất ổn đòi hỏi chính phủ tăng chi tiêu quốc phòng.

Bộ Tài chính dự kiến sử dụng mức lãi suất giả định 3,8% để tính chi phí trả lãi trong năm tài khóa 2027, tăng so với mức 3,0% của năm tài khóa hiện tại.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản tiếp tục có xu hướng tăng do kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục nâng lãi suất chính sách, sau khi đã đưa lãi suất chủ chốt lên 1% trong tháng 6, mức cao nhất trong 31 năm.

Tuần trước, lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm có thời điểm tăng lên 2,945%, mức cao nhất kể từ tháng 10/1996. Các nguồn tin cho biết chi phí trả nợ chính xác sẽ được chốt vào cuối năm nay./.

Đồng yen phản ứng tích cực sau động thái phối hợp can thiệp của Nhật Bản và Mỹ Vào lúc 9 giờ 38 phút theo giờ Nhật Bản, đồng yen giao dịch ở mức 155,86-155,91 yen đổi 1 USD, so với mức 157,33-157,43 yen tại New York và 160,20-160,22 yen tại Tokyo vào lúc 17 giờ ngày 31/7.