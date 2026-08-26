Ấn Độ đẩy mạnh nội địa hóa sản xuất tên lửa

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã thông qua quyết định chuyển giao công nghệ do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phát triển cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước, qua đó tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất các hệ thống tên lửa thông thường tại quốc gia Nam Á.



Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, mục đích của động thái trên là nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu, phát triển và sản xuất quy mô lớn, đồng thời mở rộng sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ấn Độ vào chuỗi cung ứng quốc phòng.



Trong tuyên bố chính thức ra ngày 25/8, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ quyết định của Bộ trưởng Rajnath Singh nằm trong chiến lược Aatmanirbharta, hướng tới nâng cao năng lực tự chủ quốc phòng và giảm phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu.

Danh mục nội địa hóa mới nhất của Ấn Độ gồm 405 mặt hàng chiến lược, trong đó có các hệ thống tên lửa như Konkurs-M, Invar và MRSAM cùng nhiều loại radar, sonar và thiết bị điện tử quốc phòng.



Bộ Quốc phòng Ấn Độ ghi nhận hơn 15.700 mặt hàng quốc phòng đã được nội địa hóa trong 5 năm qua, giúp thay thế lượng hàng nhập khẩu ước tính 914 triệu USD.

Về lâu dài, việc trao quyền sản xuất công nghệ tên lửa cho các doanh nghiệp nội địa không chỉ giúp Ấn Độ giảm phụ thuộc vào bên ngoài, mà còn củng cố năng lực duy trì, mở rộng và hiện đại hóa sức mạnh quân sự trong nước./.

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-4, tầm bắn 4.000 km Agni-4 là tên lửa đạn đạo đất đối đất 2 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn tối đa khoảng 4.000 km, do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ phát triển.