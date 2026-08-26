Tình hữu nghị Việt Nam - Lào ấm áp tại Khon Kaen nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Ngày 25/8, tại thành phố Khon Kaen, Thái Lan, ông Khamphay Phanthongdy, Tân Tổng Lãnh sự Lào cùng Phu nhân và đoàn cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào đã đến thăm và dâng hương tại Ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong khuôn viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).

Trong không khí trang trọng và thân tình, Tổng Lãnh sự Khamphay Phanthongdy đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam cũng như tập thể Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen. Ông bày tỏ niềm vui mừng và tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu to lớn trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đoàn Tổng Lãnh sự quán Lào dâng hương tại Ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiếp đón đoàn, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước tình cảm tốt đẹp và cử chỉ ấm nghĩa tình của Tổng Lãnh sự Khamphay Phanthongdy, Phu nhân và các cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào. Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cũng gửi lời chúc mừng tới tân Tổng Lãnh sự Lào vừa sang nhận nhiệm vụ, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt của ông Khamphay Phanthongdy, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Khon Kaen sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Hai Tổng Lãnh sự đã nhất trí về việc cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng thực chất và hiệu quả, đặc biệt hướng tới dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2027).

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh trao tặngTổng Lãnh sự Khamphay Phanthongdy cuốn sách “Bác Hồ ở Thái Lan” bản song ngữ Việt – Thái - công trình tâm huyết của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khuôn khổ buổi gặp, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đã trao tặng Tổng Lãnh sự Khamphay Phanthongdy cuốn sách "Bác Hồ ở Thái Lan" bằng song ngữ Việt – Thái. Đón nhận món quà ý nghĩa này, Tổng Lãnh sự Khamphay Phanthongdy cho biết ông đặc biệt kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Hoàng thân Souphanouvong chính là những vị lãnh tụ đã đặt nền móng và dày công vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Chuyến thăm và chúc mừng đã diễn ra trong không khí cởi mở, thân tình và thắm đượm nghĩa tình. Sự kiện một lần nữa khẳng định sinh động quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào. Trong không khí phấn khởi hướng tới Quốc khánh Việt Nam, những hình ảnh thân thiện giữa các cán bộ ngoại giao hai nước đã gửi gắm thông điệp sâu sắc về trách nhiệm chung tay gìn giữ và vun đắp mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế này.

Trong nhưng năm qua, quan hệ chính trị-ngoại giao giữa hai nước tiếp tục được tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện qua việc hai bên thống nhất bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ song phương. Điều này phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và quyết tâm chung của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc nâng tầm quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, đáp ứng lợi ích thiết thực và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư quan trọng hàng đầu tại Lào; nhiều dự án hợp tác hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Lào và tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tạo nền tảng để hai nước phấn đấu sớm đạt mục tiêu 5 tỷ USD như đã đề ra./.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh (thứ 2, từ phải), Tổng Lãnh sự Khamphay Phanthongdy và các phu nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)