Đời sống

Cháy bệnh viện ở Pakistan, ít nhất 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng

Cảnh sát cho biết đám cháy bùng phát khoảng 6h40 ngày 26/8 (giờ địa phương) tại khu phụ sản trên tầng 3 của bệnh viện trên, nơi có nhiều trẻ nhỏ đang được chăm sóc.

Thanh Phương
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Sáng 26/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu phụ sản của bệnh viện Viện Khoa học Y tế Pakistan (PIMS) ở thủ đô Islamabad, khiến ít nhất 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết đám cháy bùng phát khoảng 6h40 ngày 26/8 (giờ địa phương) tại khu phụ sản trên tầng 3 của bệnh viện trên, nơi có nhiều trẻ nhỏ đang được chăm sóc.

Ngay sau khi phát hiện hỏa hoạn, ban quản lý bệnh viện đã triển khai công tác cứu hộ. Lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Một số trẻ em được giải cứu khỏi khu vực cháy.

Theo các nguồn thạo tin, ban đầu có 9 trẻ tử vong tại chỗ. Những trẻ khác được chuyển đến khu điều trị dành cho trẻ em nhưng sau đó không qua khỏi do thương tích nặng.

Công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai. Hiện chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân khiến đám cháy bùng phát cũng như mức độ thiệt hại tại khu phụ sản của bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hỏa hoạn #Trẻ sơ sinh #Lực lượng cứu hỏa #Hiện trường vụ cháy Pakistan
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