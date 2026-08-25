Cháy lớn gây thương vong tại tổ hợp hóa chất khí đốt ở Nga

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và hơn 130 người bị thương trong vụ cháy xảy ra ngày 25/8 tại một khu tổ hợp hóa chất khí đốt đang được xây dựng ở tỉnh Amur, vùng Viễn Đông của Nga.

Theo Bộ Y tế Nga, 19 người bị thương ở mức độ vừa đến nặng đã được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đám cháy bùng phát tại một khu vực công nghệ phụ trợ thuộc hệ thống nhiệt phân.

Lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ./.

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