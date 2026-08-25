Bồ Đào Nha: Nhiều người bị thương trong vụ xe lao vào đám đông

Tại Tây Ban Nha sáng 25/8 (theo giờ địa phương), một người đàn ông đã bất chấp hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát, lái ôtô lao vào đám đông, khiến 12 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng.

Sự việc xảy ra ngay tại khu vực tập trung nhiều quán bar ở thành phố nghỉ dưỡng Albufeira, miền Nam nước này.

Theo Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Quốc gia Bồ Đào Nha (GNR), vụ việc xảy ra vào sáng sớm. Người đàn ông 35 tuổi lái xe hướng về phía một nhóm người và không chấp hành nhiều lần yêu cầu dừng xe của cảnh sát.

Cảnh sát đã phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên để ngăn chặn, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển, đâm vào nhóm người đi đường và 2 sỹ quan của GNR, trước khi va chạm với một ôtô khác và dừng lại.

Nghi phạm bỏ xe chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của nghi phạm là 1,29 g/l, cao gấp hơn 2,5 lần mức giới hạn 0,5 g/l đối với người lái xe thông thường tại Bồ Đào Nha và vượt ngưỡng 1,2 g/l được coi là phạm tội hình sự.

Người này đang đối mặt với các cáo buộc gây thương tích nghiêm trọng, lái xe khi say rượu và lái xe nguy hiểm. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân khác của vụ việc./.

Đức tuyên án chung thân đối tượng gây vụ lao xe vào đám đông ở Munich Tòa án xác định bị cáo Farhad N. (25 tuổi), công dân Afghanistan, phạm 2 tội danh giết người, 23 tội danh mưu sát, 22 tội danh gây thương tích, trong đó có 19 trường hợp gây thương tích nghiêm trọng.