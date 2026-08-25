Tây Ban Nha đẩy nhanh hồi hương người di cư tại Ceuta

Chính phủ Tây Ban Nha ngày 25/8 triển khai các biện pháp nhằm đẩy nhanh việc đưa hàng nghìn người di cư còn lưu lại vùng lãnh thổ Ceuta ở Bắc Phi trở về Maroc, trong bối cảnh làn sóng di cư hồi cuối tháng 7 tiếp tục gây sức ép về quản lý, an ninh và xã hội.

Gần 80.000 người từ Maroc đã tràn vào Ceuta trong những ngày cuối tháng 7 bằng cách bơi qua biển hoặc đi bộ qua biên giới.

Phần lớn sau đó đã trở về Maroc, nhưng khoảng 3.500-7.000 người vẫn ở lại Ceuta, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên không có người đi cùng và không thể bị hồi hương ngay.

Theo quy định, nhà chức trách Tây Ban Nha phải xác định tình trạng của những người còn lại để xem xét họ có đủ điều kiện được bảo hộ quốc tế hay không; nếu không, các thủ tục đưa về nước sẽ được tiến hành. Chính quyền Ceuta cho rằng quá trình này diễn ra quá chậm.

Để đẩy nhanh việc xử lý, nội các Tây Ban Nha đã quyết định thành lập “bộ chỉ huy thống nhất” tại Ceuta, do Bộ trưởng Bộ Chính sách lãnh thổ Angel Víctor Torres điều hành.

Ông Torres cho biết ưu tiên là đưa về nước số người lớn và trẻ vị thành niên nhiều nhất có thể, nhưng phải tuân thủ luật pháp Tây Ban Nha và các quy định về quyền con người.

Chính phủ cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo đối với người xin tị nạn và trẻ vị thành niên không có người đi cùng; các trung tâm tiếp nhận với sức chứa 1.800 người dự kiến được thành lập.

Trong khi đó, làn sóng di cư vào Ceuta cũng kéo theo sự gia tăng mạnh các nội dung thù ghét trên mạng xã hội. Cơ quan giám sát về phân biệt chủng tộc và bài ngoại (OBERAXE) của Tây Ban Nha ghi nhận 9.590 bài đăng mang nội dung thù ghét chỉ trong hai ngày 30 và 31/7.

Tổng số nội dung loại này trong tháng 7 lên tới 57.406 bài đăng, tăng mạnh so với 40.800 bài trong tháng 6. Người gốc Bắc Phi là nhóm bị nhắm tới nhiều nhất, chiếm 68%.

Khoảng 40% số bài đăng có tính chất phi nhân hóa hoặc hạ thấp nghiêm trọng các nhóm bị nhắm tới; nhiều bài chứa lời đe dọa, kêu gọi trục xuất hoặc kích động bạo lực. Các nền tảng mạng xã hội đã gỡ 12% số bài đăng được người dùng báo cáo trong tháng 7, tăng so với tháng trước.

Trong một diễn biến khác liên quan dòng người di cư vào châu Âu, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 25/8 giải cứu 85 người trên hai thuyền gặp nạn ngoài khơi đảo Crete. Những người này được đưa vào cảng Kali Limenes để đăng ký.

Hàng trăm người tìm cách đến châu Âu đã được giải cứu ngoài khơi Crete trong những ngày gần đây, cho thấy các tuyến đường di cư qua Địa Trung Hải vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm./.