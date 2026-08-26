Thái Nguyên nỗ lực tìm kiếm ba nạn nhân mất tích do lật thuyền

Tại tỉnh Thái Nguyên, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích do lật thuyền tại khu vực chân đập cầu Linh Nham (thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Văn Hán).

Theo bà Trần Thị Anh Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Hán, đến 7 giờ 30 phút sáng 26/8, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được các nạn nhân mất tích, công tác tìm kiếm cứu đang được nỗ lực triển khai.

Sự việc diễn ra vào lúc 17 giờ 30 ngày 25/8, khi 4 người gồm: Dương Văn B (sinh năm 1990), Dương Văn H (sinh năm 1987), Dương Tiến V (sinh năm 2003) và Đặng Bá L (sinh năm 1983) cùng trú tại phường Linh Sơn nghi sử dụng thuyền đi đánh cá thì bị lật. Sau khi thuyền bị lật, ông Dương Văn H dạt vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Văn Hán đã chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và các lực lượng liên quan khẩn trương phối hợp với các địa phương, lực lượng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn./.

Tìm thấy thi thể hai vợ chồng bị lật thuyền trên lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa Trong quá trình di chuyển, gặp gió lớn, thuyền bị lật khiến cả ba người rơi xuống nước; trong đó cháu Nguyễn Tuấn Đ đã bơi được vào bờ, còn hai vợ chồng anh T bị nước cuốn trôi, mất tích.

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