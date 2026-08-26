Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành

Ngày 26/8, tại Phú Thọ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho 8 đảng viên lão thành của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương đã trân trọng gắn Huy hiệu Đảng và trao Quyết định cho các đảng viên lão thành tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh việc trao huy hiệu cho các đảng viên lão thành cách mạng nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Đây không chỉ là niềm vinh dự của các đảng viên được nhận Huy hiệu và gia đình, mà còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã dành gần trọn cuộc đời cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân. Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của người đảng viên với lý tưởng của Đảng.

Trong đợt 2/9, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có 14.654 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 20 đồng chí được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây là dấu mốc thể hiện bề dày truyền thống của Đảng bộ tỉnh, khẳng định sức sống bền bỉ của lý tưởng cách mạng qua nhiều thế hệ.

Dù từng công tác ở nhiều vị trí khác nhau, từ chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, lực lượng vũ trang đến gắn bó với cơ sở, các đồng chí đảng viên lão thành đều gặp nhau ở phẩm chất trung thành, tận tụy, trách nhiệm, giữ gìn danh dự của người đảng viên và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gắn Huy hiệu Đảng và trao Quyết định cho các đảng viên lão thành tại buổi lễ. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, sức mạnh của Đảng được tạo nên từ từng con người cộng sản cụ thể, từ bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Muốn củng cố niềm tin của nhân dân, đảng viên phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, đặt mình trong kỷ luật của Đảng và chịu sự giám sát của nhân dân. Càng giữ cương vị cao, càng phải khiêm tốn, tự soi, tự sửa và giữ mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự. Những thành quả hôm nay là kết tinh từ công sức, trí tuệ, sự hy sinh và cống hiến của nhiều thế hệ.

Trong giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục giữ vững đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời quan tâm hơn nữa đến đảng viên cao tuổi, lão thành cách mạng, người có công và các gia đình chính sách. Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay sống, làm việc và cống hiến xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng và niềm tin yêu của nhân dân.

Tại buổi lễ, đồng chí Hán Thị Hương, đại diện các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, bày tỏ niềm xúc động, tự hào và khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người cộng sản, nêu gương, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí nhắn nhủ thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ cần giữ vững bản lĩnh chính trị, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, gần dân, trọng dân và hết lòng phục vụ nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành tại Đảng bộ thành phố Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Huế.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng và gắn Huy hiệu 80 năm cho 3 đảng viên: Trần Thị Bồn (sinh năm 1930, Chi bộ Tổ dân phố Đức Bưu, Đảng bộ phường Hương An, Huế); Nguyễn Thị Ngãi (sinh năm 1933, Chi bộ Tổ dân phố 2, Đảng bộ phường Thuận Hóa) và Hoàng Thị Yến (sinh năm 1931, Chi bộ Tổ dân phố 3, Đảng bộ phường Thuận Hóa).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác cũng đã đến tận gia đình trao Huy hiệu cho đồng chí Nguyễn Hữu Đề (sinh năm 1927, Chi bộ Tổ dân phố 21, Đảng bộ phường An Cựu) và đồng chí Đỗ Thị Lý (sinh năm 1928, Chi bộ Tổ dân phố 9, Đảng bộ phường Thuận Hóa).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ các đảng viên lão thành nhận Huy hiệu đã đến với cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ, trong những năm tháng đất nước phải trải qua muôn vàn gian khó; đã góp sức vào các cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, rồi tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt hành trình đó, các đồng chí luôn giữ vững niềm tin với Đảng, cách mạng và nhân dân. Việc trao tặng Huy hiệu là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến bền bỉ của các đồng chí; đồng thời là biểu tượng sinh động về sức mạnh của lý tưởng, niềm tin và phẩm chất của người Cộng sản Việt Nam. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, mà còn là niềm tự hào của gia đình, quê hương và Đảng bộ thành phố Huế.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang thành phố Huế tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần các đồng chí lão thành cách mạng, người có công và gia đình chính sách.

Mỗi đồng chí được nhận Huy hiệu 80 tuổi Đảng là một "nhân chứng sống" của lịch sử, nguồn tư liệu quý báu để giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và thế hệ trẻ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải sống, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng, sự hy sinh của các thế hệ đi trước, với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, phải biến niềm tự hào về truyền thống thành ý chí hành động; biến niềm tin vào tương lai đất nước thành tinh thần dấn thân và trách nhiệm; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung...

Đảng viên lão thành Nguyễn Thị Ngãi chia sẻ quá trình tham gia hoạt động cách mạng từ lúc 17 tuổi và những cống hiến cho Đảng, Nhà nước. Đồng chí đã có 42 năm phục vụ, cống hiến cho cách mạng và địa phương, vinh dự được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Hai và nhiều phần thưởng cao quý khác. Được trao tặng Huy hiệu là niềm tự hào vô hạn của đồng chí.

Dù tuổi cao sức yếu, đảng viên lão thành Nguyễn Thị Ngãi khẳng định tiếp tục là tấm gương đạo đức cách mạng cho con cháu noi theo; tin tưởng vào thế hệ đảng viên trẻ tiếp nối cha anh đi trước, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Đảng bộ thành phố Huế trong đợt 2/9 có 539 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, trong đó có 5 đồng chí được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và 71 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh./.

Trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng 5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp này là những đảng viên ưu tú, cán bộ xuất sắc của Đảng, Quân đội; được đào tạo cơ bản, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.